CHANEL秋冬｜預購火速售罄！新袋是Kelly Bag復刻版今季大熱？

CHANEL秋冬｜CHANEL新袋｜近年傾向簡練優雅的CHANEL，最新熱捧甜美的芭蕾舞風格，緊隨的秋冬系列，亦帶來耳目一新的感覺，特別是帶有經典Kelly Bag味道的新款手袋，外形展現少女味，相信將會是今季的熱賣單品之一！除了手袋，CHANEL同時更新秋冬系列的造型照，揭示以下3個流行元素，大家不妨參考一下。



談及CHANEL熱門款式，離不開CHANEL 22、Classic Flap及Gabrielle等，不過在這個秋冬，將要迎接一個新it bag！雖然品牌向《01女生》回應，手袋仍未有官方名稱，但根據外媒指出，手袋為經典Kelly Bag的復刻版本，在預購時已被搶購一空。它最初以摩納哥王妃Grace Kelly命名，以標誌性的菱格紋、柔軟皮革及堅挺手柄，締造出典雅知性的氛圍，一度掀起搶購風潮。後來手袋停產，仍有著不少討論度，因此這次若是復刻的話，或會為手袋重回昔日的聚光燈底下。

CHANEL新袋｜新袋據聞在預購時已被搶購一空。(CHANEL官網)

CHANEL新袋｜新袋據報稱為停產Kelly Bag的復刻版。(Shopbop)

Chanel手袋2023｜10大必入手袋：輕鬆買入經典Diana、Kelly Bag

最新的CHANEL手袋，早前得到賣座電影《Barbie芭比》女主角Margot Robbie展示。她在宣傳電影活動中，穿著粉紅和紫色調混搭的圖案短裙，襯搭粉紅色款，締造出少女活力的Barbiecore氣場。相較於Kelly Bag，新款手袋的小翻蓋及較硬身的小羊皮，與經典的全翻蓋和軟皮設計不同，更能襯托較細小的外形，而縫紉亦採用更深的菱格紋，稍微增添澎脹感覺，糅合了近年流行的元素，讓手袋更為吸引。此外，在手提的部分，新款手袋使用雙手柄，並以平面立體的視覺效果，增添可愛的玩味。

CHANEL新袋｜Margot Robbie出席電影《Barbie芭比》宣傳活動時，率先展出新袋。(IG@barbiethemovie)

不僅是手袋，CHANEL秋冬系列亦注入最新的時尚趨勢，以下其中3個元素，不知會否引領最新的熱潮？

CHANEL秋冬2023流行趨勢1. 紅色調

從CHANEL的秋冬造型照片，最常發現黑白混搭的設計，唯一注入的色調，便是高雅性感的紅調，運用不同的光暗度，同時演繹出甜美活力和低調知性的氛圍。或因過去數年流行舒適簡約風格，因此當稍添既可柔美又能強悍的紅調，予人清新的感覺，帶來與眾不同的魅力魔法。

CHANEL新袋｜CHANEL的秋冬造型照運用不同的光暗度，同時演繹出甜美活力和低調知性的氛圍。(CHANEL官網)

CHANEL秋冬2023流行趨勢2. 花系圖案

今個秋冬CHANEL將香奈兒小姐喜愛的山茶花，加到整個系列中，締造出優雅感的同時，服飾的辨識度也高，展示出低調的時尚感。無論飾品或服飾，都愈見糅合大自然元素，特別是很多花形圖案，部分人更會以串珠的方式製花，打造出Y2K的氛圍。

2023秋冬時裝周10重點袋：Hermès簡約水桶款、CHANEL山茶花作主角

CHANEL新袋｜今個秋冬CHANEL將香奈兒小姐喜愛的山茶花，加到整個系列中。(CHANEL官網)

CHANEL秋冬2023流行趨勢3. 垂墜感剪裁

秋冬季都會有長版款式，CHANEL今次也有不少款式，並會以A字剪裁，配合輕盈的布料，展現出飄逸感覺，同時增添垂墜感，散發慵懶氣息之餘，亦將焦點放在地上，予人沉穩舒適的魅力，非常貼合充滿恬靜氛圍的秋冬。

CHANEL新袋｜CHANEL以A字剪裁，配合輕盈的布料，展現出飄逸感覺，同時增添垂墜感，散發慵懶氣息。(CHANEL官網)

▼▼▼ CHANEL早前預告最新秋冬系列，糅合七十年代的剛柔並重，以及九十年代的hip-hop文化，展現出悠閒的街格風格。▼▼▼