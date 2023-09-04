Dior秋冬2023十大新品： LADYDIOR注入人手工藝 小手袋現復古魅力

Dior手袋2023｜Dior 10款新品手袋推薦！每個女生的心目中總會有一個嚮往的品牌，Dior 以優雅同時具有少女感見稱，Dior 近年亦推出不少帶起熱潮單品：Y2K風、低腰半短裙、充滿陽光氣息的Dioriviera系列、向傳統女神肖像致敬的高級定制系列等等，款款都有驚喜，而近期Dior 秋冬季新出的單品亦同樣出色！



Dior 秋冬系列今年以北歐神話Valkyrie女武神作主題，創作靈感來自 1950 年代的三位時尚女性，以Catherine Dior、Édith Piaf 及 Juliette Gréco三位女性的元素融入服飾當中，以多樣性的材質與造型去凸顯女性叛逆、堅強力量。而除了服飾元素中可見1950年代的延伸，多款手袋亦洋溢出復古風情。

Dior手袋2023｜CD標誌化妝袋2萬左右入手 復古化妝盒手袋掀熱潮

Dior 秋冬新品推薦：1. SMALL BOSTON BAG 小碼 BOSTON 手袋 HK$30,000

波士頓包包（ BOSTON BAG）早90年代已經出現，既實用同時富有復古風味，而這款 Boston 手袋具有小號與中號大小，可供肩揹及手提，黑色拋光小牛皮為 2023 冬季的全新作品，將經典復古的圓滑波士頓線條變革成更具現代感的斜方形手代，展現出簡約、精緻感。

Dior 秋冬新品推薦：1. SMALL BOSTON BAG 小碼 BOSTON 手袋 HK$30,000（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：2. CD SIGNATURE MINI BAG CD 標誌迷你手袋 HK$$22,000

這款由 Maria Grazia Chiuri 設計的 CD 標誌迷你手袋是 2023 冬季系列的全新款式，袋款以窄長身設計，正面飾有壓印 CD 標誌，有經典藍色 Dior Oblique 緹花與高雅黑色小牛皮兩款可供選擇。

Dior 秋冬新品推薦：2. CD SIGNATURE MINI BAG CD 標誌迷你手袋 HK$$22,000（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：3. SADDLE POUCH WITH CHAIN SADDLE 小袋配鏈帶 HK$16,500

Dior Saddle Bag 馬鞍包自1999年推出，既復古又時尚，而2018年時改成側揹款式後更引起熱議，女星們人手一袋，可謂比起 LADY DIOR 更搶手的存在！而今季 Saddle 小袋除了換上光滑和諧的線條，亦將以往金屬 D 形馬蹬開合換成不對稱翻蓋，將玩味細節收藏於用家使用體驗當中。另外，這款小袋亦配備了鏈帶，可輕易配搭其他 Saddle 作品，塑造完美造型。

Dior 秋冬新品推薦：3. SADDLE POUCH WITH CHAIN SADDLE 小袋配鏈帶 HK$16,500（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：4. CD SIGNATURE HOBO MINI BAG CD 標誌 HOBO 迷你手袋 HK$18,500

這款以流線形設計的HOBO 迷你手袋，正面飾有壓印 CD 標誌，簡約黑色小牛皮及藍色 Dior Oblique 緹花兩款同樣別具典雅、復古魅力，上班女生必備！

Dior 秋冬新品推薦：4. CD SIGNATURE HOBO MINI BAG CD 標誌 HOBO 迷你手袋 HK$18,500（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：5. CD SIGNATURE OVAL CAMERA BAG CD 標誌橢圓形相機袋 HK$18,500

相信有留意韓流的女生們，應該都對以下這款手袋並不陌生，Blackpink Jisoo 機場同款的黑白千鳥格CD 標誌橢圓形相機袋，功能性與外觀兼備。這款秋季推出的相機包有6款不同配色選擇，以圓滑線條配以壓紋CD標誌，它不僅可以用作手提包，還可以用作單肩包或斜挎包，非常適合日常使用。

Dior 秋冬新品推薦：6. MEDIUM LADY DIOR BAG 中碼 LADY DIOR 手袋 HK$69,000

Lady Dior 以作致敬黛安娜王妃，時至今日亦作為品牌標誌之一，象徵著高貴、典雅。而這款於秋冬時裝展登場的 Lady Dior，將精湛工藝發渾得淋漓盡致，黑色羊皮綴以人手製作的立體花卉刺繡，再綴以同色系 D.I.O.R. 吊飾，仿似一個藝術品般！

Dior 秋冬新品推薦：6. MEDIUM LADY DIOR BAG 中碼 LADY DIOR 手袋 HK$69,000（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：7. 30 MONTAIGNE BOX BAG 30 MONTAIGNE 方形手袋 HK$19,500

30 Montaigne 系列作為品牌經典標誌性設計作品之一，當中設計靈感來自具有歷史意義的標誌性建築，由配件到不同尺寸的手袋都有。而本季新推出的款式則是有化妝箱與手提包影子的30 Montaigne 方型手袋，以藍色多色緹花綴以 Dior Oblique 主題圖案，寬敞的隔層能夠容納所有日常必需品，是個相當實用之選。

Dior 秋冬新品推薦：7. 30 MONTAIGNE BOX BAG 30 MONTAIGNE 方形手袋 HK$19,500（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：8. SADDLE REMOVABLE POUCH BELT SADDLE 可拆卸小袋腰帶 HK$13,000

想同時入手Dior手袋及配件？不妨考慮這款冬季的最新的二合一，又可供拆卸的小袋腰帶吧。這款以Saddle 系列作小包設計的腰帶，黑色小牛皮輕鬆配搭褲裝或裙裝，展現出時尚感。

Dior 秋冬新品推薦：8. SADDLE REMOVABLE POUCH BELT SADDLE 可拆卸小袋腰帶 HK$13,000（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：9. DIOR BOOK TOTE

相信大家對於Dior Book Tote並不陌生，大容量的設計加上多變的圖案刺繡，能夠收獲不同年齡層的女性歡心。而這款秋冬時裝展中推出的 Dior Book Tote，以全幅米色和藍色大型藤格紋圖案刺繡，綴以 Christian Dior Paris 標誌，簡單又直接地彰顯品牌標誌。

Dior 秋冬新品推薦：9. Large DIOR BOOK TOTE HK$27,500（Dior）

Dior 秋冬新品推薦：10. Dior Toujours

Dior Toujours 手袋雖然並非秋冬新品，早於今年春夏時裝展中登場，而在秋冬時裝展中亦同樣看到它的跡影。Dior Toujours 一共有大、中、小三種尺寸，搭配上可以調節的手提，休閒又實用！大容量加上柔軟材質，不論上班、作為媽媽「走佬袋」都十分合適。