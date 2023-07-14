小CK包包減價半價起！精選8大夏日百搭袋款：水桶包必收

小CK包包減價低至半價！被稱為「小CK」的新加坡人氣品牌 Charles & Keith 向來都憑著眾多袋款及親民價錢，尤其深受OL喜愛。Charles & Keith 官網現正進行大減價，多款人氣手袋款式激減低至5折，最平HK$169就可以買到，《01女生》立即為大家盤點8款夏日感百搭袋款，大家千萬不要錯過今次優惠。



小CK包包減價2023｜澎澎衍縫迷你包 紫丁香色 HK$279（原價：HK$399）

購買方法：Charles & Keith 官網

最近雲朵包熱潮瘋靡全球，充滿質感的皺皺設計頓時為時尚造型增添細節。Charles & Keith 這款澎澎衍縫迷你包，以柔軟細緻的手袋線條，配合輕巧的材質，令小廢包更添可愛感，加上夢幻的紫丁香配色，成為了今個夏季必收的袋款。

小CK包包減價2023｜澎澎衍縫迷你包 紫丁香色 HK$279（原價：HK$399）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜Aldora 圓珠鍊毛毛水桶包 HK$399（原價：HK$499）

購買方法：Charles & Keith 官網

這款天藍色的 Aldora 圓珠鍊毛毛水桶包在初上架時已經是備受熱討的話題之作，可愛的水桶包袋形成功俘虜一眾女生心，手袋採用軟滑的毛毛質感，配合手柄位置的銀色圓珠小細節時尚迷人，再為袋身染上藍白配色，仿如天空上的藍天白雲一樣，充滿愜意、自在感覺。

小CK包包減價2023｜Aldora 圓珠鍊毛毛水桶包 HK$399（原價：HK$499）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜愛心墜鍊兩用水桶包 石灰白 HK$609（原價：HK$769）

購買方法：Charles & Keith 官網

水桶包在每年夏季都是大熱潮流趨勢，可愛的水桶袋形確實會令人愛不釋手。這款愛心墜鍊兩用水桶包採用鏤空設計，為手袋更添設計細節，手袋內部附有抽繩內袋，方便擺放個人物品。

小CK包包減價2023｜愛心墜鍊兩用水桶包 石灰白 HK$609（原價：HK$769）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜Cecily 編織單肩包 淺粉色 HK$449（原價：HK$639）

購買方法：Charles & Keith 官網

編織細節同樣是充滿夏日感的時尚元素，Cecily 編織單肩包採用別緻的編織設計，仿藤編感充滿夏日度假風情。方包袋形為女生提供更大的收納空間，無論日常外出還是上班通勤也適合使用。再加上淺粉色的配色，能為造型添增粉嫩甜美感。

小CK包包減價2023｜Cecily 編織單肩包 淺粉色 HK$449（原價：HK$639）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜Altea 水桶包 米黃色 HK$459（原價：HK$669）

購買方法：Charles & Keith 官網

水桶包之所以大受歡迎，全因它百搭易襯、實用性高，配搭不同的設計細節，便能輕鬆塑造出不同的感覺，適用於各種場合，就好像這款 Altea 水桶包，憑著手袋線條俐落的設計，配合V字剪裁開口，以及換上較為沉實的米黃色，令手袋頓時變得知性高雅，搭配正式上班服飾也無不妥。

小CK包包減價2023｜Altea 水桶包 米黃色 HK$459（原價：HK$669）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜Clarissa 拉菲草編織托特包 HK$559（原價：HK$799）

購買方法：Charles & Keith 官網

每逢踏日夏季，都見到不少時尚品牌都紛紛推出拉菲草編織產品，夏日度假風情的感覺確實令人難以抗拒。這款 Clarissa 拉菲草編織托特包混色設計充滿繽紛療癒感，能為這個夏日增添色彩，手袋提把旁更懸掛一個皮質吊牌，令手袋更具質感。

小CK包包減價2023｜Clarissa 拉菲草編織托特包 HK$559（原價：HK$799）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜長型馬鞍包 咖啡色 HK$219（原價：HK$439）

購買方法：Charles & Keith 官網

馬鞍包可說是一年四季都適用，而且永不過時的袋款。這款長型馬鞍包簡約的外型設計低調沉實，但卻充分演繹出高級時尚品味，配合棕色系的配色，更為時尚高雅，出席正式場合時也能派上出場。

小CK包包減價2023｜長型馬鞍包 咖啡色 HK$219（原價：HK$439）（Charles & Keith 官網）

小CK包包減價2023｜Flora 皮帶釦馬鞍包 藍色 HK$559（原價：HK$699）

購買方法：Charles & Keith 官網

另一款馬鞍包袋款「Flora 皮帶釦馬鞍包」，圓潤的袋形配合皮帶扣設計，令手袋更具立體感，加上天藍色的配色柔和療癒，頓時為這個夏日帶來涼透入心，而且柔和甜美的感覺。