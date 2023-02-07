CHARLES & KEITH｜小CK薰衣草紫色手袋Top 7　ITZY同款小資女必收

小CK早前推出的精選系列中，有一款淡紫色袋款迅速地就銷售一空，而這個淡紫色定睛一看便是「數位薰衣草紫（Digital Lavender）」，而正是由時尚趨勢權威機構WGSN與Coloro聯合發布過：2023的春夏全球色彩五大關鍵色，其中最惹人愛的正是這個寡而不淡紫色。



當初沒搶到的姊妹們沒有關係，小編盤點了7款小CK紫色袋款，揹上這個時髦紫想必2023能好運連連！

小CK薰衣草紫色手袋Top7，淡紫色絕美！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小CK薰衣草紫色手袋Top7

1. 粗鍊圓形餅乾包

這顆圓滾滾的小手袋，儂編有次拍攝時收到時整個又驚又喜，不僅可愛而且用金色粗鏈條，進而增添份量感。如果背膩了方方正正的袋，建議試試看這個小圓袋，套上淺紫色濾鏡，想必是冬日裡的小亮點！

2. Annelise皮帶釦肩背包

一體成型的提把不僅俐落，圓弧形的設計更有一種萌感，一肩揹上即會乖乖地落在腋下，不亂亂跑，小巧時髦的模樣走在街頭，能夠好好騰出雙手，甚至率性地插口袋，根本是都會女子們的一大福祉！

3. Koa方釦肩背包

「Koa」可以說是小CK家族中非常經典的款式，沒有太繁瑣的設計，讓手袋更簡練，肩背的款式自帶一種優雅氣息，圓角的方釦與袋身，工整中帶有點溫潤，不會過度伶牙俐齒，適合和氣生財的辦公室女孩們！

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4. Gabine水桶包

小CK這幾年跟韓國娛樂圈走得很近，不僅延攬少女時代Jessica的妹妹Krystal擔綱品牌大使，最近更與準備來台開唱的人氣女團ITZY深度綁定，這款「ITZY同款」跟他們的歌曲一樣，帶有俏皮感的水桶袋，可愛女孩要注意！

5. Kwan菱格鍊帶小圓包

這個紫色小圓包，來自小CK旗下的C-Capsule系列，手袋自己穿上了菱格行裝的羽絨服，圓圓澎澎的非常有俏皮感，而背帶更注意到細節，使用的是皮穿鏈，日常穿搭中喜歡混搭風的原宿街頭感女孩，不容錯過！

6. Gabine弧形腋下包

2022年最大勢的袋款無非就是「腋下包」，在通勤時都會觀察到，女孩們的手袋時髦地落在腋下，大家真的都很會欸！小CK真的沒有要放過自己，請到ITZY擔任全球代言人，全員上手手袋可愛程度破表，而小CK這款悄悄地穿「紫丁香色」，耀眼迷人的色彩相信可以為小資女孩帶來2023的好運氣！

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7. Gabine真皮保齡球包

跟朋友說了要去打保齡球，好幾次都流局，只好賭氣來個保齡球包，有點像是哆啦A夢最愛的銅鑼燒的廓形，但容量不是只放得下一顆銅鑼燒。復古的外貌加上Y2K寶貝們喜歡的繽紛色彩，根本是可鹽可甜的穿搭好夥伴！

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