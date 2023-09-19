Francfranc官網減價優惠 $63起入手家品：可愛地毯 美容小顏工具

Francfranc減價｜想打造一個專屬自己的舒適家居，不少女生都會從軟裝中著手，從小家電、小家品、裝飾擺設中顯露喜好與品味細節。而來自日本的Francfranc，由家品配件、生活用品、到傢俱都有，以精心設計、可愛配色及少女感著稱，收獲不少女生的歡心。



Francfranc官網近日推出限定優惠：Outlet減價商品、桌上家品優惠及傢具優惠。Outlet減價商品大部分半價起，凡購買5件Outlet減價商品更享有額外95折，另外購買4件精選桌上家品，即享有7折。

Francfranc 產品眾多，大家不要錯失良機！優惠期間隨時售完，《01女生》亦為大家特選出以下8款減價精選推薦：

Francfranc減價優惠：1. QUICK DRY BATH ROBE LIGHT GRAY 速乾浴袍HK$350（原價HK$500）

購買方法：Francfranc官網

打造家居舒適感，一套質感的睡衣必不可少。而這套速乾浴袍以軟濡的毛布質地，提供合身的包裹感及保暖度，另外這個材質可以讓大頭蝦女生免卻煩惱：例如身體護理沾上睡衣、喝水不慎輕瀉到身上、濕漉漉頭髮會令睡衣濕掉等。

Francfranc減價優惠：1. QUICK DRY BATH ROBE LIGHT GRAY 速乾浴袍HK$350（原價HK$500）(Francfranc)

Francfranc減價優惠：2. BEAUTY Stone Face Roller White 美顏石臉部按摩棒HK$140（原價HK$200）

購買方法：Francfranc官網

按摩護理絕對是每個女生晚上必備的Me Time，加上這個顏值與功能兼備的美顏石臉部按摩棒，整個護理必然可以更加事半功倍。這個美顏石臉部按摩棒有雙面滾輪：上方為玫瑰石英大滾輪，下方為粉水晶小滾輪，能夠邊鎮靜皮膚同時作面部及身體護理。

Francfranc減價優惠：2. BEAUTY Stone Face Roller White 美顏石臉部按摩棒HK$140（原價HK$200）(Francfranc)

Francfranc減價優惠：3. QUICK DRY FACE TOWL SHELL & WAVE 2P 速乾面巾 HK$63（原價HK$90）

購買方法：Francfranc官網

面巾要不時清洗替換，這樣才不容易令毛巾成為細菌的溫床，到毛巾變硬、變黃、有異味才更換就可能將不少細菌帶到臉上了！這款實惠的 2 件套超細纖維的面巾，不單觸感蓬鬆，更輕盈快乾，絕對是家中必備單品之一！

Francfranc減價優惠：3. QUICK DRY FACE TOWL SHELL & WAVE 2P 速乾面巾 HK$63（原價HK$90）(Francfranc)

Francfranc減價優惠：4. HEATED FOOT WARMER 22AW GRAY 暖腳器HK$343（原價HK$490）

購買方法：Francfranc官網

女生的手腳總是易冰冷的，而在中醫角度多護理腳部：暖腳、浸腳則有助改善身體循環，令身體排出毒素與寒氣，達到改善體質的效果。這個暖腳器既小巧又美觀，閑置亦可以作一個抱枕裝飾之用。

Francfranc減價優惠：4. HEATED FOOT WARMER 22AW GRAY 暖腳器HK$343（原價HK$490）(Francfranc)

Francfranc減價優惠：5. DISNEY PRINCESS DAYS RAPUNZEL CANDLE 迪士尼公主日 長髮公主蠟燭 HK$225（原價HK$450）

購買方法：Francfranc官網

迪士尼公主深受各個年齡的女生喜愛，而家中擺放這款有公主元素的蠟燭除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，亦可以當裝飾擺設，令家變得更有個人細節。

Francfranc減價優惠：5. DISNEY PRINCESS DAYS RAPUNZEL CANDLE 迪士尼公主日 長髮公主蠟燭 HK$225（原價HK$450）(Francfranc)

Francfranc減價優惠：6. FRAIS HANDY FAN FRAIS 手提風扇 HK$182（原價HK$228）

購買方法：Francfranc官網

手提風扇不單是盛夏必備，在焗束、空氣不流通的位置亦需要用上它，這個輕巧但具有5級風力的無線手提風扇，加上多款糖果配色，可愛與實用兼備，特別在小空間、小蝸居中更是大派用場！

Francfranc減價優惠：6. FRAIS HANDY FAN FRAIS 手提風扇 HK$182（原價HK$228）(FRAIS)

Francfranc減價優惠：7. CALIN FLOOR CHAIR LARGE CALIN 座地椅子 HK$546（原價HK$780）

購買方法：Francfranc官網

想打造日式座地空間，但又感覺只用坐墊盤地而坐很疲倦？不妨用上這個可摺疊的座地椅子，質地軟彈之餘又靈活，只需一個角落：坐著、躺平又或者作為倚靠亦可以。

Francfranc減價優惠：7. CALIN FLOOR CHAIR LARGE CALIN 座地椅子 HK$546（原價HK$780）(Francfranc)

Francfranc減價優惠：8. CAT FACE MULTI MAT 貓貓多用途地毯 HK$168（原價HK$280）

購買方法：Francfranc官網

舊有想法當中地毯是件不太起眼的消耗品，只在入屋前才看到的單品？其實隨著現在的地毯設計、材質日新月異，地毯不再單一：既可以作為家品成員，亦可以作掛牆裝飾。這款貓貓多用途地毯最獨特的是可供洗衣機中洗滌，十分合適愛整潔女生、愛貓女生或動物家庭！