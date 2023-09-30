ROLEX Daytona白陶瓷改裝錶　粉色寶石錶面超少女　6款各限量3隻

前不久我們報導過德國高級手錶改裝品牌AET REMOULD創作出名為Genesis的系列，首發作品是一款以勞力士Daytona為基礎的作品「Blue Gemstone Ceramic」，從錶名可以大概看出手錶的特色，例如AET REMOULD將錶殼和鍊帶改成白色陶瓷材質，並在錶圈鑲上階梯式切割海水藍寶石，搭配與錶圈寶石呼應的面盤顏色，簡潔高雅的設計令人印象深刻。



Blue Gemstone Ceramic限量發行3只，每只要價90,500歐羅（折合約HKD 745,880），價格以高級手錶改裝錶而言不是太令人意外，但是手錶僅做了3只應該會讓感興趣的收藏家覺得太少，代表他們能入手的機會不多。結果就在Blue Gemstone Ceramic發表不到一個月的時間內，AET REMOULD竟又一口氣連推出了5款Genesis的系列的新錶，它們分別是Purple Gemstone Ceramic、Green Gemstone Ceramic、Yellow Gemstone Ceramic、Pink Gemstone Ceramic和Orange Gemstone Ceramic，顧名思義改裝錶品牌依序在前述5款錶的錶圈各別鑲上36顆紫色寶石、沙弗萊石、黃色寶石、粉紅色寶石和橘色寶石。

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目前為止Genesis的系列都是設定以Daytona為基礎，並且換上白色陶瓷錶殼和鍊帶，AET REMOULD在製作陶瓷零件的過程中會把原料放置在高壓（2000 bar）與高溫（1500°C）的環境下，如此生產出的陶瓷硬度可以再提升，除了硬度升級外，也造就輕量、耐刮耐磨、耐腐蝕和抗氧化等特別，而且親膚性比起傳統陶瓷也獲得優化，因此佩戴舒適度會更理想。為了能對高硬度陶瓷加工，AET REMOULD還特別添購了金剛石切削機具和六軸數控機器，另外也自行研發出特殊等離子工藝，由此才能打造出更完美的陶瓷零件。

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至於每款Genesis系列鑲嵌的寶石也都經過精心篩選和加工，包括它們的尺寸、切割角度都有一定的標準規範，改裝錶品牌旗下的珠寶工藝師遵循傳統工藝技術，將寶石一一排列放置在錶圈的定位，使得36顆寶石排列起來剛好環繞錶圈一週，中間並沒有明顯的縫隙，同時又能盡情釋放寶石的彩色光芒。

延續Blue Gemstone Ceramic的設計，每款Genesis系列作品的面盤依據錶圈寶石顏色依序採用粉紫色、淺綠色、黃色、粉紅色與橘色，且所有款式的小錶盤都保留銀色的刻度環，以統一規格的設計烘托彩色寶石錶圈的色彩魅力。

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無獨有偶，這5款同步上市的Genesis的系列每一款也都僅限量3只，要價也一樣是90,500歐羅（折合約HKD 745,880），雖然數量還是都很少，但至少AET REMOULD增加了更多顏色的寶石選項，等於整個系列現在共有18只，顏色也多達6種，間接提高收藏家入手的機會，甚至他們還能買到自己真正心儀的顏色。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona白陶瓷改錶繼海水藍寶石後再追加五種新色寶石錶圈】