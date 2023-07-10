Dior加價2023｜人氣手袋升幅逾12%！LADY DIOR破5萬、WOC也加不少

Dior加價2023｜繼CHANEL、LV、LOEWE等品牌相繼加價後，Dior亦迎來全球調整價格的消息，Dior手袋設計高雅，每季新推出的單品，都會旋即成為女生們搶先入手的人氣IT Bags！這次不少Dior經典和人氣手袋都已經加價了，包括：LADY DIOR MY ABCDIOR手袋、迷你LADY DIOR、SADDLE BAG等多款手袋，就連入門之選的WOC鏈帶袋也有加價。所以真的是早買早享受，有意或正觀望選購心儀手袋的你，不妨留意一下然後快快入手。



Dior加價2023【1】小碼 LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 $50,000原價$44,500

LADY DIOR一直是品牌的人氣手袋，尤其不少女生夢寐以求的手袋。LADY DIOR MY ABCDIOR手袋以焦糖米色羊皮製成，綴以Cannage 藤格紋圖案縫線，設計時尚高雅，更是經典，配上淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，為手袋造型增添華麗。而且這款LADY DIOR的肩帶可配搭不同個人化徽章，令不少女生都想擁有一個，在這次加價中由原本的$44,500，升至$50,000，足足加了$5,500，是升幅最高的一款！

Dior手袋加價2023 1. 小碼 LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 $50,000原價$44,500（Dior 官網）

Dior加價2023【2】 迷你LADY DIOR手袋 $45,000 原價HK$41,500

LADY DIOR系列不少手袋都加價了。迷你尺寸的LADY DIOR 手袋，一直喜歡小廢包的女生們最愛，這次是由$41,500升至$45,000，加了$3,500。迷你LADY DIOR手袋設計不僅精緻，更是歷久彌新，而且備有可拆卸的鏈式肩帶，可手提或斜孭，能展現出不同的亮麗風格。

Dior手袋加價2023 2. 迷你LADY DIOR手袋 $45,000 原價HK$41,500（Dior 官網）

Dior加價2023【3】中碼 LADY D-JOY 手袋 $45,000 原價$40,500

LADY D-JOY手袋是向橫的加長版LADY DIOR，設計同樣的時尚高雅，甫推出即大受歡迎，也在這款的加價手袋中，由$40,500升至$45,000，加了$4,500。LADY D-JOY手袋與LADY DIOR系列一樣，採用羊皮製成，配上Cannage 藤格紋圖案縫線，綴以淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾，把手袋的精緻經典展現得淋漓盡致。

Dior手袋加價2023 3. 中碼 LADY D-JOY 手袋 $45,000 原價$40,500（Dior 官網）

Dior加價2023【4】SADDLE BAG WITH STRAP $35,000 原價$31,000

Dior SADDLE BAG馬鞍包是近年大熱IT Bag，這次加價升幅亦是相當驚人，以這款馬鞍包為例，由$31,000升至$35,000，足足加價$4,000。馬鞍包的設計無論是當作腋下包還是手挽手袋，都能為造型增添時尚感。而且這款手袋還備有一條可調整長短且可拆卸的幼身肩帶，能變成斜揹手袋，一袋多用，難怪這麼多女生想入手。

Dior手袋加價2023 4. SADDLE BAG WITH STRAP $35,000 原價$31,000（Dior 官網）

Dior加價2023【5】SADDLE長錢包配鏈帶 $13,500 原價$12,800

WOC鏈帶袋一直被視為名牌手袋的入門之選，價錢較親民，又是小廢包和錢包的結合，是近年女生們最愛！這次Dior加價，WOC鏈帶袋也是其中之一，雖然升幅不像手袋這麼高，但像是SADDLE長錢包配鏈帶，由$12,800升至$13,500，加了$700。

Dior手袋加價2023 5. SADDLE長錢包配鏈帶 $13,500 原價$12,800（Dior 官網）

Dior加價2023【6】 LADY DIOR小袋 $19,000 原價$18,400

LADY DIOR小袋一直是該系列中，價格最親民和最易入手的存在，這次也加價了。由$18,400升至$19,000，加價$600，雖然升幅對比其它不多，但也讓這款手袋即將達2萬元。LADY DIOR小袋是保留了系列的經典元素，但擁有設計獨特的配飾，附有2個可拆卸配件，包括1個卡片套和1個拉鏈小袋。而手袋可配搭鏈帶或單獨攜帶，輕鬆變換不同造型。

Dior手袋加價2023 6. LADY DIOR小袋 $19,000 原價$18,400（Dior 官網）