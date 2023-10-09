Uniqlo減價｜Uniqlo限時優惠$19起入手！生理褲、HEATTECH保暖衣

Uniqlo減價2023｜Uniqlo官方網站現正限時折扣價惠，多款人氣熱賣服飾，就連聯名系列均有折扣優惠，最平$19起就可以買到心儀商品，趁往迎接秋冬快到Uniqlo購物掃貨吧！



Uniqlo減價2023｜Uniqlo精選9大減價產品及價錢

Uniqlo減價2023｜羅紋短身圓領 T 恤 [短袖] 原價HK$79 折扣價HK$19

購買方法：Uniqlo官網

簡單單色上衣每年夏天總會推出，是永不退流行的時尚單品，不論是任何穿搭風格的人士都適合。Uniqlo這款上衣供有7種顏色選購(黑色、白色、啡色、粉紅色、橘色、綠色、藍色)，沒有太多花俏設計，貼身剪裁輕鬆打造多種造型。

Uniqlo減價2023｜羅紋短身圓領 T 恤 [短袖] 原價HK$79 折扣價HK$19 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜AIRism 生理內褲 原價HK$99 折扣價HK$19

購買方法：Uniqlo官網

Uniqlo生理褲自推出大受歡迎，是一款特殊設計的內褲，專為女性在月經期間提供舒適和保護而設計。內褲具有多層結構，其中一層是吸收層，可以有效地吸收和鎖住月經流體，防止外漏。

Uniqlo減價2023｜AIRism 生理內褲 原價HK$99 折扣價HK$19 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜UNIQLO x Mame Kurogouchi 透膚背心 原價HK$149 折扣價HK$39

購買方法：Uniqlo官網

UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023 秋冬聯名系列登場後，一度掀起搶購熱潮，讓港台日的女生都瘋狂。這款透膚背心同樣是熱賣單品之一，透膚設計且配色優美，以展現出女性的優美體態。

Uniqlo減價2023｜UNIQLO x Mame Kurogouchi 透膚背心 原價HK$149 折扣價HK$39 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜高領 T 恤 [5分袖] 原價HK$99 折扣價HK$59

購買方法：Uniqlo官網

迎夏去秋，當然要開始入手一些保暖衣服。這款高領 T 恤正正適合秋天不冷也不熱的天氣，高領設計可當作內搭，又能疊搭出不同的風格。即使微微感到涼意，只需外搭一件西裝外套或大衣即可，百襯易襯。

Uniqlo減價2023｜高領 T 恤 [5分袖] 原價HK$99 折扣價HK$59（Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜HEATTECH U 領 T 恤 [長袖] 原價HK$99 折扣價HK$79

購買方法：Uniqlo官網

Uniqlo HEATTECH無須多介紹，採用了特殊的材質技術，能夠有效地保持體溫並提供良好的保暖效果，材質可以在吸收和保持身體自然產生的熱量的同時，還能排出身體過多的濕氣，保持乾爽舒適。

Uniqlo減價2023｜HEATTECH U 領 T 恤 [長袖] 原價HK$99 折扣價HK$79 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜UNIQLO x Mame Kurogouchi 無鋼線胸圍 [網紋] 原價HK$149 折扣價HK$99

購買方法：Uniqlo官網

這款胸圍同樣是UNIQLO x Mame Kurogouchi 2023 秋冬聯名系列單品之一，而胸圍一向都是UNIQLO 熱賣單品之一，加上今次跟Mame Kurogouchi聯乘，令胸圍增添了時尚感，自由變換穿搭。

Uniqlo減價2023｜UNIQLO x Mame Kurogouchi 無鋼線胸圍 [網紋] 原價HK$149 折扣價HK$99 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜縷空圓領針織外套 [長袖] 原價HK$299 折扣價HK$199

購買方法：Uniqlo官網

秋天怎能沒有針織外套呢？！Uniqlo這款針織外套揉合縷空花紋圖案設計，使外套看起來不會過份單調。不論是單獨穿著，還是在內搭上衣或襯衫上穿，都可以增添一層保暖或時尚感。

Uniqlo減價2023｜縷空圓領針織外套 [長袖] 原價HK$299 折扣價HK$199 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜超輕型羽絨連帽外套 原價HK$599 折扣價HK$399

購買方法：Uniqlo官網

Uniqlo這款羽絨採用輕盈的 10 丹尼物料製作，添加可彈開小雨程度水份的耐久跣水功能，輕盈且耐久性高，絎縫幅度稍寬，展現羽絨衣特有的蓬鬆感，營造都會印象。

Uniqlo減價2023｜超輕型羽絨連帽外套 原價HK$599 折扣價HK$399 （Uniqlo 官網）

Uniqlo減價2023｜ UNIQLO X MARNI 羽絨寬鬆連帽大衣 原價HK$1299 折扣價HK$699

購買方法：Uniqlo官網

UNIQLO X MARNI 羽絨採用寬鬆繭型剪裁的滑面羽絨連帽大衣，配以MARNI明媚色彩更顯造型獨特，下襬位置加入抽纙設計，可適當收緊帶來防風保暖的效果。