彩色衫染上頑固污漬該怎辦？錯用漂白水衣物即報銷　彩漂功能是？

漂白水是人人家中必備的清潔好物，用來打掃、清洗白T都很有用，不過，你知道不小心將漂白水染到別的顏色的衣服，造成褪色該怎麼辦嗎？



一名網友在臉書發文詢問，每次洗衣服時都會倒一些漂白水，不過常常因為沒有控制用量，導致衣服褪色，進而發文求救，貼文曝光後，許多網友紛紛表示，漂白水不能直接往衣服倒，一定要稀釋過後才能放衣服，也有內行人分享X招，成功救回退色的污漬。

衣服被染色先別丟！內行人教2招成功救回

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一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片表示，日前購入漂白水，每次起衣服都會倒一些，不過，由於自己常常沒控制好用量，所以導致衣服褪色，進而詢問哪一款清潔劑最好用？

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貼文曝光後，許多網友紛紛點出最大的問題是使用的方法，「一定要先稀釋再倒進去，有陣子用濃縮洗衣精也這樣，毀了好幾件衣服呢」、「不能直接倒在衣服上 一定要稀釋才放衣服」、「應該洗衣機的水放好，再倒，稀釋過，才不會造成衣物退色」、「好像全棉的遇到漂白水就會這樣...拖個地加漂白水不小心噴濺到也這樣」、「先稀釋在水裡，再放衣服才不會這樣」、「漂白水先放入水中再放衣服，淺色先下去」、「不能直接倒，調好再倒進去」、「和清水混合好再倒入洗衣機，高濃度漂白水直接倒，接觸的衣服面就容易悲劇」。

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對此，有內行人點出還原衣物的2大方法，分別為使用過碳酸鈉或是購入彩色漂白水，「可以用氧系漂白水」、「用過碳酸鈉也可以」、「漂白素也很好用，且不會造成褪色」、「化工行買過碳酸鈉，無臭無味對環境也友善，而且除衣物外還可以清洗很多東西」、「用彩色漂白水就不會了，而且這個味道很舒服」、「彩色衣服可用的漂白水，增艷不褪色」、「氯系的漂白水會像照片上那樣，氧系的（過碳酸鈉）不會」、「有顏色的我都用彩色漂白水，味道也有淡淡的香味」、「漂花色要用氧系漂白水」、「買彩漂」、「洗衣服請用氧系漂白水」、「成分寫什麼什麼氯，通常是漂白色跟環境消毒；成分寫什麼什麼雙氧的是衣服增艷，不具消毒的作用」。

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根據花王臉書專頁，彩色漂白水和一班漂白水功用大不同，一般的漂白水成分含氯，主要成分可以殺菌，以及針對白色衣物清潔；彩色漂白水不含氯成分，可用於有顏色的衣物，可清潔污漬，讓衣服保有原本的色彩，並達到增豔的效果，需注意的地方是，彩色漂水只適合用來洗衣服，如果要用來打掃家裡，需要一般漂白水才能達到較佳的殺菌效果。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服被染色先別丟掉！內行人教2招成功救回，褪色污漬通通恢復原樣】