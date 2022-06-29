Sports Bra 3大挑選保養秘訣：內衣應由下往上穿、洗滌後切忌曝曬

在酷熱的夏季要穿著內衣對女性來說是一件痛苦的事，但又無法不穿！



這時候無鋼圈又能撐起胸部且能一件式就出門的Bra Top或運動內衣就很搶手，但在市面上的多種款式當中，該如何做選擇又該如何正確洗滌以延長使用壽命呢？本文分享了小秘訣，快繼續看下去吧！

穿Sports Bra既方便做運動，又透氣排汗，是大汗女生的恩物！想穿得舒服的話就要注意挑選重點、洗滌方法和大部分人也不知道的正確穿法～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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能延長內衣壽命的洗滌方法

想要維持內衣的壽命就必須掌握五個要點：清洗頻率、洗衣粉成分、洗法、水溫、晾法。夏季炎熱的狀況下只要流汗就要馬上清洗，以避免細菌的滋生。洗衣粉成分建議選用「中性洗衣粉」或「運動服飾專用洗劑」，也避免使用漂白水、柔順劑、強效洗潔劑、增色劑，此類洗劑容易破壞內衣質料，導致汗水無法排出而產生異味。洗法盡量以手洗為主，若沒有時間要用洗衣機也要記得丟進有支架的洗衣袋再清洗。水溫應避免使用高溫，容易破壞內衣的結構，令內衣失去原有的彈性。晾乾時也盡量使用「風乾」的方式，因為日曬容易破壞纖維結構。

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不中伏挑選要點：舒適、機能、百搭

材質的舒適性：衣料應選擇親膚材質且透氣排汗功能強的。選擇包覆集中的機能：內墊挑選一體成形的設計，穿著時才不會容易走位，挑選具支撐性的集中撐托胸型，防止副乳產生。穿搭的便利性：可以根據平日穿搭風格去做選擇，戶外派的可以選擇運動內衣，性感派的可以選擇較低領口的Bra Top，可愛派的可以選擇平口的Bra Top，並根據自己衣櫃現有的單品去挑選較百搭的款式。

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你穿對了嗎？運動內衣正確穿法：由下往上穿

不同於一般內衣的穿法，運動內衣的穿法其實是穿過腳後往上拉，這樣才能夠確實地將胸墊下的鬆緊帶調整到正確位置，確保胸部被好好固定包覆住，再去調整肩帶，避免胸部下垂。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】