BV首創工藝學院 工匠大師親授手工皮革技術 畢業後更可以加入團隊

Bottega Veneta｜Bottega Veneta以獨特的編織工藝見稱，既標誌性又富有個性美學，不用過多裝飾與LOGO下亦能完美識別出品牌。而這項編織技藝並不單單代表Bottega Veneta，更是傳承意大利的手工文化，亦是承載著歷史傳統遺產。



若然對手工工藝有所迷戀，除了入手心水手袋外，Bottega Veneta 更於本月創立了工藝與創意學院Accademia Labor et Ingenium，這所學所設立於Montebello Vicentino的Bottega Veneta工坊與Dueville 的生產工場之中，這個空間不單是首次公開，更會成為永久工坊，為任職員工舉辦相關技能提升活動以及培育未來的優秀工匠。

BV首創工藝學院（Bottega Veneta）

Bottega Veneta學所3大特色 另類方法加入BV團隊？

想成為名牌團隊的一份子，最簡易直接方法就是成為銷售顧問，若果想參與創作，成為工匠學徒、設計師等都需要天時地利人和，絕非一件易事。

Bottega Veneta 為了彰顯品牌對傳承手工技藝的承諾，在Accademia Labor et Ingenium學院的核心價值就是由五位 Bottega Veneta 工匠大師任教，每年為50名學生提供全面的培訓課程，讓原員工、新員工以及新加入學員都可以透過不同培訓活動、工作坊以及課堂中學習，與工匠大師交流。

Bottega Veneta學所特色： 每年培訓50名學生（Bottega Veneta）

另外，Bottega Veneta 亦第四度與威尼斯建築大學合作舉辦The Artisanal Creative Process: Training Course in Bag Design & Product Development課程，取錄8名來自威尼斯建築大學的學生，在7週的時間內參與集課堂學習、網上學習與工坊培訓於一身的大師課程。課程中將濃縮涵蓋專業工藝層面：手袋款式原型製作、手袋飾面的製作、手袋生產與溝通技巧等，將技藝與品牌文化傳承。最令人振奮的是，在這間學所畢業後更可以加入BV！

Bottega Veneta學所特色：The Artisanal Creative Process: Training Course in Bag Design & Product Development課程 （Bottega Veneta）

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Bottega Veneta手袋2023：1. Large Hop HK$33,000

Hop的創作靈感源自於2022年的Hobo Bag，經過改革演繹後，外形從立體三角形中柔化，加上窄形的編織Intrecciato工藝，展現出俐落線條感。

Bottega Veneta手袋2023：1. Large Hop HK$33,000（Bottega Veneta）

Bottega Veneta手袋2023：2. Mini Tote Bag HK$15,900

Bottega Veneta過往的Tote Bag 主要以大編織Cassette而成，是次秋冬時裝秀當中，則將長身水桶外形作靈感，容量升級之餘更注入小編織Intrecciato，百搭又好襯。

Bottega Veneta手袋2023：2. Mini Tote Bag HK$15,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta手袋2023：3. The Medium Brown Bag HK$19,900

這款二度重現的「紙袋」，其實是以紙狀皮革製成的Brown Bag，內襯是絨面革，手提亦設計成像牛皮紙袋上的細繩紙，目的就是將過往被視為消耗品變為可重複使用的手袋，從日常中展現精湛技藝。

Bottega Veneta手袋2023：3. The Medium Brown Bag HK$19,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta手袋2023：4. Sardine Hobo HK$41,900

Sardine這個大熱的袋款，從去年秋冬首展推出後一直大受歡迎，外形略似簡約半月形的「Jodie」。而過往的 Sardine以小巧、方便手提為要，是次秋冬系列將其改革成長身可供側揹的款式。