NationalGeographic雙11優惠｜官網限時多重折上折：$202起入手！

【National Geographic /雙11光棍節2023】大家對於National Geographic的印象普遍是國家地理雜誌、紀實攝影等，其實近年National Geographic Apparel亦積極發展時裝產品。適逢雙11，各大品牌都推出狂歡購物優惠，而National Geographic官網將每日更新折扣類別，精選產品可享低至5折優惠。凡選購精選貨品2件可獲額外85折優惠，購買4件精選產品額外可享65折，多買多驚喜！



National Geographic官網由即日起至11月13日，推出多重禮遇：每日更新折扣類別，精選產品可享低至5折優惠，凡選購精選貨品2件可獲額外85折優惠，4件即可享額外65折優惠！

另外，首100名於官網下單顧客即可免費獲贈 National Geographic Apparel自家卡片。若消費滿HK$2,988 送多用途抱枕毛毯，滿HK$5,888 送休閒露營長椅，滿HK$7,888即送限量 MATE20吋行李箱 (價值 HK$1,610，數量有限，送完即止)驚喜一浪接一浪，大家真的不容錯過！

National Geographic 官網雙11優惠（National Geographic）

National Geographic 雙11優惠：1. 男女同款LORIUS手袖口袋連帽衛衣 淺米色 原價$1,040 優惠價$988

秋冬之際，最舒適的莫過於穿著連帽衛衣，既保暖又不用煩惱穿搭，一穿即可輕鬆完成造型。這款LORIUS手袖口袋連帽衛衣以Daimaru棉質及半寬鬆版型打造，加上袋鼠口袋設計，男女均可穿著，作為情侶服飾都可以！

National Geographic 雙11優惠：1. 男女同款LORIUS手袖口袋連帽衛衣 淺米色（National Geographic）

National Geographic 雙11優惠：2. 女裝APORIA運動短裙 淺米色 原價$800 優惠價$760

想運動同時保持時尚、透氣的話，這款APORIA運動短裙就再也合適不過！APORIA運動短裙以直身版型加上背面開衩細節，配以可調式腰繩，具備活動能力同時不考驗女生體形，大腿較粗的女生亦可以輕鬆穿著！而且這款運動短裙用上環保再生物料製成，那怕用上洗衣、乾衣處理後亦不怕洗滌後變形！

National Geographic 雙11優惠：2. 女裝APORIA運動短裙 淺米色（National Geographic）

National Geographic 雙11優惠：3. 女裝Life細LOGO緊身褲 炭黑色 最抵價$330

運動服飾中必不可少的瑜伽褲，這款緊身褲中採用了LYCRA®纖維，具有良好的伸展性，具高彈性及回彈力，能夠令你倍感舒適，無束縛感！

National Geographic 雙11優惠：3. 女裝Life細LOGO緊身褲 炭黑色（National Geographic）

原價$550 優惠期間減至$507

若購買2件精選貨品，可享額外85折，即減至$431

購買4對精選貨品或以上額外65折，最後只需$330即可入手！



National Geographic 雙11優惠：4. URBAN TRAVEL 斜孭袋 白色 原價$960 優惠價$912

喜愛獨特的你，不要錯過這款外形由行李箱演變而成的斜孭袋！除了方正的斜孭袋形外，更附有可拆式迷你掛袋，容量十足又獨特，時刻都有旅行情懷！

National Geographic 雙11優惠：4. URBAN TRAVEL 斜孭袋 白色（National Geographic）

National Geographic 雙11優惠：5. Easy Fit棒球帽 V2 白色 最抵價HK$202

造型穿搭當中，帽子亦是一項相當重要的單品，加上簡單的編髮技巧的話，不單韓系感滿滿，更可以修飾臉型！這款 Easy Fit棒球帽以單色調配上簡單設計的小LOGO章，背面的扣子亦可以方便調節尺寸，輕鬆打造休閑感、配襯不同風格服飾！

National Geographic 雙11優惠：5. Easy Fit棒球帽 V2 白色（National Geographic）

原價$310，若購買2件精選貨品，可享額外85折，即減至$264

購買4對精選貨品或以上額外65折，最後只需$202 即可入手！



National Geographic 雙11優惠：6. LA BOCA 運動鞋 - 白色 最抵價HK$567

小白鞋絕對是穿搭必備單品，簡單俐落的外形能夠輕鬆應付不同日常風格。而這款LA BOCA 運動鞋，以70年代復古外形設計，加上微增高的功能，能夠提供舒適緩衝功能同時助你無痛增高！

National Geographic 雙11優惠：6. LA BOCA 運動鞋 - 白色（National Geographic）

原價$1,030 優惠期間減至$872

若購買2件精選貨品，可享額外85折，即減至$741

購買4對精選貨品或以上額外65折，最後只需$567 即可入手！



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