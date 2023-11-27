Hermès｜2款隱藏版手袋詢問度超高！藍心湄也有1枚：磁釦聲超好聽

只要提到愛馬仕的包包，品牌最具知名度的BKC 柏金包（Birkin）、凱莉包（Kelly）以及康康包（Constance）的身影，應該是第一時間就浮現在腦海中吧？



不過～除了這3款包包一直具有高詢問度外，近期又有2款「隱藏版」包包，話題度悄悄竄升，有望成為全新爆款唷！

愛馬仕「隱藏爆款」包包：Hermès Geta

在愛馬仕低調卻開始有著高詢問度的包包，就是這款以「日式木屐」為靈感的Geta包了！透過經典鎖釦承托包身，包包開關的時候，會因為精緻的磁釦設計，而發出令人著迷的咔嗒咔嗒聲音，就好像日式木屐行走時所發出的聲響，有異曲同工之妙！包款兩面鑲嵌對稱的H字母，翻到包包的底部，也能看到品牌重新演繹傳統的底部鉚釘，Hermès Geta包款設計就像是柔軟的盒子，背面包覆柔韌皮革，優雅又不失個性感。

過去藍心湄也曾在《女人我最大》節目上，開箱這款包包~她就提到，自己就是深深愛上包包關起來時，那一聲「咔」，美妙的聲音，真的是百聽不厭！

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愛馬仕「隱藏爆款」包包：Hermès R.M.S 行李箱

撐過疫情所迎接的報復性旅行，也就帶起了Hermès R.M.S 行李箱的買氣！Hermès介紹，R.M.S旅行箱可以說是短期旅行的首選～名字是滾輪式旅行箱Rolling Mobility Suitcase的它，直接擷取其縮寫，發音還和法語「Hermès」相似！結合輕盈質感、實用功能與簡潔線條，邊角還有皮革的包裹，下方的輪子和把手還能客製化設計，最讓人驚喜的，就是行李箱上多變的圖騰，不只好用更宛如藝術般存在。

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愛馬仕公布：這2款凱莉包也很受歡迎

另外，從愛馬仕公開的2023第三季財報中，他們也透露客戶們的喜好也出現了改變，除了對柏金包、凱莉包還是有一定的追求外，他們對於變化款的男包「Kelly Messenger 郵差包」，以及使用耐用的Togo 小牛皮材質製成的Maxi Kelly，包包本身的超大尺寸，因為搭上近期流行的大包趨勢，市場反應也非常好。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】