Louis Vuitton Flight Mode系列：致敬經典 打造冬日時尚旅行裝扮

Louis Vuitton｜冬日氣氛濃厚，保暖的針織、毛冷等都是必備單品，想加強冬日氣氛更加不少得外地旅遊，有些人喜愛以火辣、暖笠笠的活動迎接寒冬，有些人則喜愛享受飄雪、冷天雪地的感覺，去感受不一樣的冬日。而Louis Vuitton 亦乘接著LV Ski 滑雪系列的冬日療癒感，加推以飛機旅行為靈感的冬日旅行系列 Flight Mode。



LV Flight Mode系列靈感源自於品牌創意總監 Nicolas Ghesquière的旅行經驗，重塑時尚女生與行李相伴的畫面，將經典設計注入舒適面料，系列以灰色外觀作主調，加上漸層粉紫色的Monogram印花，打造出寬敞的容量與卓越工藝兼備的旅行新理念。若果還在苦惱機場穿搭的話，亦可以參考當中的Flight Mode Look，一次到位品味與舒適度。

Louis Vuitton Flight Mode系列：1. 太陽眼鏡隨身包 GM HK$ 4,550

不論是拍照打卡、户外活動或是配襯造型，太陽眼鏡都是必需好物，特別能夠碰上心頭好的太陽眼鏡並不容易。雖然太陽眼鏡看似比較耐用，但其實它與一般眼鏡一樣都要小心清潔、保養，正確放置與戴用能夠延長太陽眼鏡的壽命，而這款堅挺的Monogram帆布和皮革結構製造的太陽眼鏡隨身包 GM，不單安全穩固，亦可以容納較大的眼鏡，保護易碎鏡框。

Louis Vuitton Flight Mode系列：1. 太陽眼鏡隨身包 GM HK$ 4,550（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：2. 護照封套 HK$ 5,250

旅行中護照、機票、行李箱等缺一不可，想要保護好護照同時表現時尚的話，不妨入手這款以柔軟的Mahina小牛皮製成的護照封套，低調的配色加上飾有Monogram鏤空雕花圖案，內裏容量亦十足：兩個大型開放式口袋、護照封套、四個名片夾層及一個可放收據的貼袋，一個解決銀包與護照封套的需要！

Louis Vuitton Flight Mode系列：2. 護照封套 HK$ 5,250（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：3. Victorine 錢包 HK$ 7,800

這款Victorine錢包以Mahina小牛皮製造，將輕巧與實用結合，打造出休閒優雅、小巧的外形，信封式翻蓋打開後卻寬敞無比，內裏有多個口袋及名片夾層。

Louis Vuitton Flight Mode系列：3. Victorine 錢包 HK$ 7,800（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：4. LV Aspen 厚底涼鞋 HK$13,400

冬日之際，當然不少得暖和的羊毛鞋！這款LVAspen厚底涼鞋鞋面以絲柔質感的絨面小牛皮，加上綴有標誌性的啡色Monogram壓花圖案，配上暖和的羊毛皮襯裡，質感舒適又好走，仿似每步走在雲端上。而且這款涼鞋厚底設計，加上鐫刻金色按扣開合設計，扣上或解開穿著都可以。

Louis Vuitton Flight Mode系列：4. LV Aspen 厚底涼鞋 HK$13,400（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：5. Pico Bella HK$ 21,700

Louis Vuitton 的Bella早在2020年已經推出，當時單色的Monogram款袋比較罕有，小巧的水桶袋配上隨附的圓形零錢包，柔軟皮革材質，整體造型實用又可愛，加上可拆式、可調節長度的皮革肩帶，肩背及斜背攜帶同樣皆宜。

隨著今年 Bella重投市場，配色亦變得更加富有少女情懷，今次將灰色小牛皮配上鏤空雕花的漸層粉紫色的Monogram印花，心思處處又百搭！

Louis Vuitton Flight Mode系列：5. Pico Bella HK$ 21,700（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：6. Saumur BB HK$ 21,700

Saumur BB以Louis Vuitton 經典的郵差包作靈感，加入馬術精神元素，以馬鞍形狀為輪廓。今次更新除了注入全新材質與色彩，更利用更柔軟的Epi皮革製成，加上飾有LV Circle標誌及製作精巧的搭扣，精緻工藝碰撞，打造出摩登復古美感。

Louis Vuitton Flight Mode系列：6. Saumur BB HK$ 21,700（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：7. Blossom PM HK$ 35,500

提到旅行，當然需要一個容量十足的手袋，無論機上或行程中都可以將東西、心頭好一一收納好。Blossom PM手袋來自Mahina Flight Mode系列，今次指上灰色作Mahina小牛皮主調，加上鏤空雕花，漸層粉紫色的Monogram印花，搭配編織皮革外邊的可拆式拉鏈小型收納包，將柔軟垂墜感與實用發揮得淋漓盡致。

Louis Vuitton Flight Mode系列：7. Blossom PM HK$ 35,500（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Flight Mode系列：8. Horizon 55 HK$ 43,500

旅行中的主角當然不少得容量大、好拉動的行李箱，若然時尚度十足的話更可以為打卡照生色不少。這款以Mahina小牛皮製造的Horizon 55滾輪行李箱，箱面飾有鏤空雕花的Monogram圖案，加上特大的外置拉桿方便拉動，亦可以隨意擺放手提袋，安心倚靠擺放的手把！

Louis Vuitton Flight Mode系列：8. Horizon 55 HK$ 43,500（Louis Vuitton）

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