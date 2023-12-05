Bottega Veneta2023｜BV節日系列注入閃爍流金 打造聖誕派對氣氛

Bottega Veneta手袋/Bottega Veneta｜Bottega Veneta（BV）以獨特的Intrecciato 編織工藝見稱，既標誌性又富有個性美學，不用過多裝飾與LOGO下亦能完美識別出品牌。來到聖誕佳節，BV將一系列經典手袋注入聖誕節日氣氛，以金屬色調打造出惹人注目的節日系列！



Bottega Veneta節日系列2023：1. Knot HK$39,900

想成為派對焦點所在，除了妝容造型，手袋亦可以點亮你所在！這款去年秋冬時裝秀登場的 Knot Minaudière On Strap，扁身手袋俐落而優雅，配上全金屬配色，合適派對不過！

Bottega Veneta節日系列2023：1. Knot HK$39,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta節日系列2023：2. Mini Sardine HK$25,900

Sardine這個大熱的袋款被人稱作「沙甸魚」，自去年秋冬首展推出後一直大受歡迎，外形略似簡約半月形的「Jodie」，它的特點不單沒有過多裝飾及內袋，更以兩片柔軟編織皮革結合而成，以磁扣作為開關，加上流線型的黃銅提把，打造出柔軟與剛強的對比；節日系列中更將它注入金屬配色，將整體打造得更富派對感。

Bottega Veneta節日系列2023：2. Mini Sardine HK$25,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta節日系列2023：3. Mini Pouch HK$23,900

被稱為『雲朵包』的Mini Pouch，以100%小羊皮製成，柔軟又好拿，而節日系列中則將最經典的編織元素化為派對閃爍的一環，以金、銀雙色打造波浪雙色 Pavimento 效果。

Bottega Veneta節日系列2023：3. Mini Pouch HK$23,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta節日系列2023：4. Mini Hop HK$23,500

Hop的創作靈感源自於2022年的Hobo Bag，經過改革演繹後，外形從立體三角形中柔化，加上窄形的編織Intrecciato工藝，展現出俐落線條感，節日系列中更將外表幻化成波浪雙色 Pavimento 效果。

Bottega Veneta節日系列2023：4. Mini Hop HK$23,500（Bottega Veneta）

Bottega Veneta節日系列2023：5. Small Loop Camera Bag HK$22,900

要是追求一個實用、容易大的手袋，這款Small Loop Camera Bag就可以助你一臂！正方形袋身，加上單隔層拉鍊開合，所有基本出行單品都可以收納其中。

Bottega Veneta節日系列2023：5. Small Loop Camera Bag HK$22,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta節日系列2023：6. Intrecciato Beauty Pouch HK$7,900

派對聚會中需要一個小手袋？這款輕巧、手提式的Intrecciato Beauty Pouch就合適不過了！它看似容量不足，但以單一內部開放式口袋，能夠盡情收納所需，解放雙手。

Bottega Veneta節日系列2023：6. Intrecciato Beauty Pouch HK$7,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta節日系列2023：7. Small Intrecciato Bi-Fold Zip Wallet HK$6,500

金光閃耀的手袋過於高調，惹人目光？不妨入手小錢包，在不經意間、低調地獲取他人的關注吧！這款 Small Intrecciato Bi-Fold Zip Wallet 有金、銀兩色，內裏分隔充實，具有6 個卡位、1 個鈔票隔層以及1 個拉鍊零錢包，那怕卡量多的女生亦可以輕鬆滿足！

Bottega Veneta節日系列2023：8. Intrecciato Business Card Case HK$4,900

小手袋的容量可貴，要是卡量需求不大的女生，更可以考慮入手這個Intrecciato Business Card Case，1 個隔間包括了卡位與小後袋，小巧而實用的卡片套包，能夠完美放進每個手袋中。

▼▼▼【按圖看更多】Bottega Veneta節日系列2023▼▼▼