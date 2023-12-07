港日韓女星撞Dior裙但不尷尬！宋慧喬、Marf巧妙襯搭各展魅力風格

女星出席活動或典禮時，不時換上各款華麗優雅服飾，更易與他人撞衫較量。雖然同一款式，但也能穿出不同風格魅力，讓人認不出是一樣。就像憑日劇《First Love初戀》竄紅的滿島光、怪物女團NewJeans成員Haerin及倪晨曦，近日就在三地穿上同款裙子，各自展現出不同氣質，打造出不同的美。



滿島光、倪晨曦、Haerin：髮型、飾品打造不一樣感覺

臨近年末，各地都舉行不少盛事和活動，得到女星們現身捧場。倪晨曦日前出席Dior Beauty於K11 Musea舉辦的活動時，以Dior優雅蕾絲連身裙，綴以金色蝴蝶和珍珠耳環和戒指，並將頭髮梳後，紮成時尚低髻，展現出甜美的魅力。碰巧滿島光在日前的台灣金馬獎中，也穿同款裙子，與許光漢共同擔任頒獎嘉賓。她以清爽的八二分界短髮，塑造出小女孩般的清新感。

除了兩人，Haerin近日為本地雜誌拍攝封面，期間亦穿同樣裙子，但搭襯白色蕾絲短靴，以及各款銀飾，手腕更繫手鏈呼應，打造時尚精緻的感覺。相較波浪形曲髮，Haerin以帶梨花頭感覺的大波浪，營造隨性感，看來更展年輕。

倪晨曦日前出席Dior Beauty於K11 Musea舉辦的活動時，穿Dior優雅蕾絲連身裙。(IG@misselvani)

滿島光在日前的台灣金馬獎中，也穿同款Dior裙子，與許光漢共同擔任頒獎嘉賓。(金馬獎截圖)

宋慧喬、Marf：不同層次穿搭

日前驚喜現身Fendi韓國活動的宋慧喬，以圖案中長恤衫外套，加上標誌印花妝縫線，打造出高級華麗的氣場。她襯搭同系列裙子、黑絲襪和短靴，展現成熟知性魅力。而本地女團COLLAR成員Marf，在早前的Fendi冬季系列活動中，則在同款上衣內，搭襯入膊背心，並將上衣轉為一字膊，腰帶位置也略放低一點，予人型格的街頭活力氛圍。

宋慧喬日前驚喜現身Fendi韓國活動。(IG@fendi)

Marf在早前的Fendi冬季系列活動中，穿上同款衣服，卻有著不同風格。(Fendi提供)

孫藝珍、楊紫：兩種不同風格

同樣為Valentino品牌大使的孫藝珍和楊紫，也曾在出席活動時，穿戴同款V字領帶。孫藝珍以學園風格的百褶裙及西裝外套，營造甜美活力的一面，由於造型幾乎全黑，因此V字金屬特別搶眼，予人高級的氛圍。楊紫則以簡單的男友風格，將長款白恤衫當成裙子，配搭黑色展靴，展現出微性感的誘人魅力，加上兩袖的毛茸感覺，盡顯高貴優雅。

孫藝珍以學園風格的百褶裙及西裝外套，營造甜美活力的一面。(IG@yejinhand)

楊紫則以簡單的男友風格，將長款白恤衫當成裙子。(楊紫微博)

林嘉欣、太妍：上衣不同襯搭

在早前的Louis Vuitton 2024早秋男裝時裝秀中，林嘉欣一身可甜可鹽的黑白造型，吸引不少關注和讚賞。她以魚鰭設計衣領，營造活力玩味，並呼應魚鱗般壓紋皮革短裙，展現出優雅和甜美感覺。太妍也在10月的巴黎時裝周中，以米白毛衣搭襯同款皮革短裙，透過Oversize的剪裁，打造甜美小女孩的感覺。此外，毛衣亦大膽剪裁成深V，以及背後的倒三角形，並縫接肉色布料，感覺特別之餘，亦帶微性感氛圍。

林嘉欣一身可甜可鹽的黑白造型，吸引不少關注和讚賞。(IG@karenalamkayan)