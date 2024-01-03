白色衫浸完漂白水變粉紅色？內行人教2招快速還原　污跡瞬間潔白

白色衣服百搭，但清洗上卻有很多眉角，許多人都會定期使用漂白水維持衣物潔白。



一名網友於Dcard發文表示，她請外婆使用勞工番梘洗了衣服，再將漂白水滴在比較髒的地方，沒想到過沒多久衣服竟染成紅色，讓她疑惑「有沒有人知道為什麼嗎？是因為汗漬加勞工番梘加漂白？有什麼化學反應嗎？」

白色衣服泡完漂白水變粉紅色怎麼辦？內行人教2招快速還原！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

一名網友於社群平台Dcard發文表示，外婆想幫她漂白一下白色衣物，先用了勞工番梘洗過一遍，再將漂白水滴在比較髒的地方，過沒多久漂白水低過的部分就變成淡淡的紅色，後來外婆又再洗了姊姊的衣服，先試洗衣服的下半部分，確定沒事後才洗整件，沒想到衣領也變成了紅色，好奇發問「有沒有人知道為什麼嗎？是因為汗漬加勞工番梘加漂白？有什麼化學反應嗎？」

同場加映：月經｜清洗血漬6大神物！牙膏、番梘還有2種蔬果原來是天然清潔劑（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，衣服之所以泡完漂白水會變紅，高機率是因為防曬乳和漂白水成分產生化學反應，這種污漬通常出現在領口或袖口，只要晾乾就沒事了，「跟防曬乳有關，太陽曬一下就好」、「防曬油裡含有酚化合物，漂白水裡有含氯洗滌劑，兩樣東西參在一起會使衣物變紅，這是一個使污漬顯色的過程，只要晾乾之後就會恢復正常了」、「曬乾了就不會嘍」、「太神奇了！我剛剛去檢查了，真的曬到的地方已經沒了，我甚至沒說我塗過防曬長知識了，感激不盡」。

同場加映：皮革精品手袋保養5招：爽身粉、過期乳液唔洗嗮 刮痕污漬秒失蹤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

也有內行網友表示，如果曬乾後依舊還是有粉紅污漬，可以試試看泡小蘇打粉＋水，「如果確認防曬乳造成的，選擇卸妝油或者含有去油成分的來清除看看」、「我今天白襯衫泡漂白水，會沾到防曬的地方也變紅，但我後來洗一洗泡小蘇打粉的水就好了，提供一個小方法給不小心把襯衫弄巧成拙變紅的大家，可以參考看看」、「實測泡小蘇打水有淡化！感謝」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服被染色先別丟掉！內行人教2招成功救回，褪色污漬通通恢復原樣】