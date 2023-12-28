2023回顧｜6大時尚熱話：由Y2K掀起序幕 到低調靜奢、美拉德穿搭

【2023回顧｜時尚趨勢】不經不覺進入2023年的倒數，今年的時尚圈可說是熱鬧非常，由各大時裝周盛大舉辦開始掀起序幕，從中許多「時尚名詞」彈出，熱潮更是延伸至日常時裝。從Y2K風格回歸、BLACKPINK JENNIE 掀起的Balletcore、多巴胺穿搭、Quiet Luxury靜奢風等等，無一不是在今年內吹起的穿搭風格，一起來回顧2023年不時時期所帶起的時尚趨勢，看看今年你又有沒有跟上，或遇上你心儀的穿搭風格。



2023 時尚趨勢回顧1. Y2K風格回歸

Y2K風格的回歸，其實是由去年延伸至今年，而這種來自千禧年的帶有叛逆精神穿搭，可說是迅速在時尚圈掀起熱潮。隨著Y2K風格的回歸，一些來自Y2K風格回歸2000年代的懷舊單品再次映入眼簾，像是低腰褲、緊身背心、牛仔單品、亮粉色單品、串珠首飾等等都重新回歸成潮流。不僅穿搭，在妝容和首飾搭配上，也融入了許多Y2K元素。

2023 時尚趨勢回顧2. Balletcore 芭蕾舞風由Jennie 掀起？

Balletcore穿搭超Y2K？Jennie 10造型展芭蕾舞風

雖然追溯起Balletcore 芭蕾舞風BLACKPINK Jennie 並不是第一人，但的確是她在世界巡迴演唱會中多個造型，以及平日穿搭中融入了許多Balletcore的元素，使此風格掀起熱潮，甚至當時出現超越Y2K風格的趨勢。

BLACKPINK Jennie 在世界巡迴演唱會中多個造型融入了許多Balletcore的元素（IG@jennierubyjane）

Balletcore 芭蕾舞風的主要穿搭元素，是由芭蕾舞鞋、蝴蝶結、紗裙、緊身褲（Leggings）、泡泡襪套、緊身上衣等充滿優雅和柔美氣息的穿搭單品組成，但「Balletcore」穿搭並不是指把上述的元素全都是穿戴身上，而透過與日常服飾混搭，把它變成休閑假日時最亮眼的穿搭。

BLACKPINK Jennie 在世界巡迴演唱會中多個造型融入了許多Balletcore的元素（IG@jennierubyjane）

2023 時尚趨勢回顧3. 多巴胺穿搭使快樂加倍

「多巴胺穿搭」甫掀起，旋即成年輕人最愛穿搭風格之一。多巴胺穿搭是由美國時尚心理學家Dawnn Karen 所提出的理念，透過穿著豐富色彩和高飽和度的服裝，能激發人們產生愉悅心情的多巴胺進行分泌，使心情和自信都有所提升。除了穿著鮮色服裝外，亦可透過配搭飾物或妝容，低調地營造出充滿活力的多巴胺穿搭。

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2023 時尚趨勢回顧3. NewJeans 展多巴胺穿搭（IG@newjeans_official）

2023 時尚趨勢回顧4. Quiet Luxury 靜奢風

Quiet Luxury靜奢風，定必是在上述豐富多彩穿搭風格後的一抹溫柔和平靜。Quiet Luxury 靜奢風穿搭是推崇隱藏名牌標誌、注重質感和簡約的設計，而這種風格不僅沒有浸沒在眾多奢侈品牌中，反而使許多小眾品牌和設計師品牌成功突圍而出。

2023 時尚趨勢回顧4. Dani Michelle 日常穿搭展Quiet Luxury靜奢風（IG@danixmichelle）

創下Old Céline時代的Phoebe Philo推個人品牌：甫上架即完售

像是曾創下Old Céline 時代的Phoebe Philo 同名品牌，和Hermès 前創意總監Christopher Lemaire與太太創立的LEMAIRE，今年所推出的單品都是甫上架即被搶購一空，可見具質感的簡約設計是一直燃燒的趨勢。

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2023 時尚趨勢回顧4. Dani Michelle 日常穿搭展Quiet Luxury靜奢風（IG@danixmichelle）

2023 時尚趨勢回顧5. Old Money老錢風

Old Money老錢風與Quiet Luxury靜奢風的著重點有點相似，都是以簡約、不浮誇的設計突圍而出，但一看該單品即想起是源自於哪個經典品牌，而且是以前皇室、貴族或上流家族才會穿著的品牌，是低調地奢侈的穿搭風格。而Old Money老錢風的代表品牌和產品有：Loro Piana 的喀什米爾羊絨毛衣、Brunello Cucinelli 的毛衣、Polo Ralph Lauren的Polo Shirt 等等﹐都成為Old Money老錢風的必備單品。

2023 時尚趨勢回顧5. Nicky Rothschild 以Max Mara 單品 展Old Money老錢風（IG@nickyhilton）

2023 時尚趨勢回顧6. 美拉德風穿搭

在2023年最後兩個月時，「美拉德穿搭」迅速爆紅，且被不少明星或時尚達人追棒。而「美拉德穿搭（Maillard Style）」當中的「Maillard」是源自於在烹煮食物，而經過特定的烹調後會形成一層特有的焦糖或深棕色的外層，而這種色調被運用在穿搭中。所以「美拉德穿搭」是指運用各種焦糖色調、咖啡色系的單品進行搭配，正正適合秋冬季節，使其成功席捲時尚圈。

2023 時尚趨勢回顧6. Nicky Rothschild 身穿Max Mara 單品與友人展美拉德風穿搭（IG@nickyhilton）

提到「美拉德穿搭」今季不少品牌都運用得淋漓盡致，像是Max Mara、miu miu、Hermès等品牌，由大衣、服裝、手袋都能都找到咖啡色系的單品。