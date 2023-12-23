美拉德穿搭︱韓星示範6大公式　張員瑛滿滿少女感、雨琦又甜又帥

熱門穿搭趨勢「美拉德」風潮席捲時尚圈！



「美拉德」一詞是指食物類（如肉）由生食變熟食的褐變過程，近期開始流行將這個詞語套用在穿搭的配色上，簡單來說美拉德穿搭精髓在於主要以深棕色、紅棕色為主要色調，再搭配顏色深淺的變化形成一個極具特色的穿搭趨勢！小編整理了6個韓星的美拉德穿搭配色和單品推薦，一起來當復古時尚女孩吧～

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美拉德穿搭配色＋編輯單品推薦

1. 禮志：黃棕色＋紅棕色＋深藍色

ITZY成員禮志用一頭紅棕髮色先行入秋！挑選Maison Kitsuné的小狐狸學院風針織上衣，大面積的芥末黃棕色混雜了紅棕色羊毛，V領的灰色中和了整體的視覺配色，搭配深藍色的牛仔褲展現復古的學院氣息，這類休閒感穿搭最適合帶上一個經典的小狐狸托特包，輕鬆又愜意！

2. MOMO：深咖色＋深卡其色

酷帥風的MOMO穿上MIUMIU的深咖色刺繡針織上衣微微露出腹肌，下身搭配同色系的深卡其色直筒褲俐落時髦，最大的重點顏色會放在手袋的選色上，MIUMIU大容量的皮革手挽袋用牛皮色的面料跳脫出來，最後穿上Church's X Miu Miu的牛津雕花鞋打造英倫紳士感，可甜可鹽的風格很好駕馭！

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3. 張員瑛：深咖色＋淺卡其色

公主系IDOL張員瑛的穿搭風格完全是少女們的教科書！她的穿搭公式也很輕易上手，選擇有點正式感的深咖色翻領針織上衣一件就足夠豐富視覺效果，下身搭配淺色系裙裝不會吃掉腿長比例，整體風格偏向甜美氛圍的她穿上球鞋更能呈現親切感，包包選擇和針織上衣呼應的深棕色matelassé工藝軟皮手袋，將獨特的少女氣息最大化！小個子的妞妞推薦可以嘗試短版外套+合身喇叭長褲的搭配，打造偽長腿視覺效果～

4. 宋雨琦：全身深咖色＋棕卡其色、黑色點綴

宋雨琦的穿搭風格多變且活潑 ，不論是帥氣或是可愛都能很好的消化！扁身的她可以透過深色的造型洋裝來增加穿搭的層次感，再透過用基本的黑色單品點綴營造質感。妞編輯推薦若要選擇深色系的穿搭可以從有設計感的單品著手，看起來也比較不呆板沈悶，手袋的選擇一樣維持深棕色調，款式可以選擇相近色系的老花款，不論哪一種美拉德配色穿搭都可以搭上！

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5. 鄭秀晶：淺咖色＋焦糖棕色

冰山美人鄭秀晶最適合簡約氛圍的穿搭 ，淺色系的單品在她身上也能夠透過個人色彩呈現出溫暖的秋日感，襯衫搭配在針織衣內不僅在韓國很流行，在香港也是很適合因應天氣變化的穿搭，下身可以搭配淺色系的單品來強調溫柔感，如米色、灰色或白色都很合適，透過適度的淺色單品如白襪或露出自身肌膚顏色可以將美拉德穿搭玩得更豐富！配件類可以加強穿搭的重點，選擇焦糖色系的牛皮樂福鞋和手提包平衡上下身視覺效果，經典的配色一年四季都可以拿出來穿～

6. JOY：深咖色＋白色

笑起來甜甜的Joy詮釋美拉德配色穿搭，單品看似基本卻有很大的吸引力！這套濃濃秋日感的穿搭在性感和可愛間取得平衡，整套穿搭選擇較合身版型凸顯身材優勢，以深咖啡色當作主視覺色彩，利用白色的配件來增加可愛感，窄裙+球鞋的搭配也是妞編輯大推的不敗穿搭公式！

「美拉德」穿搭法已陸續攻佔時尚界，從不少精品秀場都能看到這類色彩搭配的穿搭，只能說秋冬還是必須來點氛圍感的咖啡色系呀！

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