日系輕珠寶｜agete珍珠頸鍊6大推薦　K18金Akoya珍珠適合任何場合

輕珠寶品牌 agete 不僅是日本OL的最愛，在台灣也是年輕女孩挑選輕珠寶的首選品牌！其中優雅的珍珠項鍊，非常適合作為第一件輕珠寶收藏。



本季推出了六款不同造型的珍珠項鍊，不管是經典款式或是帥氣風格都有，讓你靜心感受珍珠專屬的細膩美感！

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1. 不規則珍珠項鍊

珍珠不一定只能那麼循規蹈矩，這款由工匠手工編織而成的項鍊，由珍珠和玻璃珠交錯而成，不規則的自然形狀，配戴上身能有存在感的同時，優雅中又帶有不同的細節。長度可以調節，繞兩圈疊帶或是當長項鍊都可以。

2. 單顆珍珠項鍊

如果想要入門挑選珍珠單品，卻怕太古典不好駕馭，那麼這樣的單顆珍珠項鍊就很適合你。採用K18材質與Akoya珍珠，光澤優美，在任何場合都能優雅不出錯，點綴你的高雅氣質，日常配戴也相當簡約精緻。

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3. 珍珠拉長石項鍊

素雅的珍珠搭配閃爍的拉長石，碰撞出不一樣的光彩，在優雅精緻中又能有不同的巧思。不論是繞圈疊帶或是長項鍊配戴，深淺交錯了藍綠色拉長石和灰色水晶，以及成串的自然珍珠，如一幅海景畫般令人神往。

4. 珍珠銀鍊

珍珠沒有你想的那麼無聊，挑選柱狀的珍珠碰撞銀色鍊條，就能打造出截然不同的率性感！推薦與金色項鍊一起配戴，也適合與復古銀項鍊疊搭，時髦又充滿現代感，就算只是穿著T-Shirt 和牛仔褲配上這一條項鍊也能完美消化。

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5. 灰珍珠項鍊

略帶紫色光澤的灰珍珠，散發出截然不同的神祕氣息。最簡單的珍珠項鍊造型卻也設計出多種變化，將扣環放置在頸後，就是正經的珍珠項鍊，把扣環翻轉向前，扣環本身即是一個簡約造型，或是也可以扣入墜飾，更添復古華麗的風格。

6. 珍珠串項鍊

像是古董珠寶一樣的華麗的珍珠項鍊，由五排小顆珍珠組成，每顆珍珠大小均勻。圈形扣頭上鑲嵌著鑽石，更添耀眼光芒。是一副非常有份量感的首飾，在重要場合搭配更顯古典莊重。

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