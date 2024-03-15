樂翠臺維修風波︱市建局協助提供客觀估價　重申無參與挑選承辦商

柴灣樂翠臺的億元大維修風波，引起業主強烈反彈，周二晚（12日）的「特別業主大會」，最終業主在民政署人員監場下，引用條例選出臨時主持，投票通過中止大維修的工程合約、撤換現屆管委會主席、委員及選出新一屆的委員，惟後續情況未明。

市建局今晚（15日）澄清，局方沒有參與樂翠臺聘請顧問公司的任何安排或提供任何意見，只協助提供「電子招標平台」供上載最終標書版本；並為法團聘請獨立專業人士提供客觀估價資料，上載至「業主下載區」給居民查閱。市建局重申，法團需就維修工程挑選承辦商，並召開業主大會商討。局方不會就此進行任何分析或參與討論、面試及商討。



柴灣樂翠臺的億元大維修風波，引起業主強烈反彈。（資料圖片）

市建局表示，樂翠臺於2016年12月參加「招標妥」服務，而早於2015年12月，樂翠臺法團已為聘請工程顧問公司招標，其後法團亦於2017年8月通過招聘工程顧問公司。局方沒有參與樂翠臺聘請顧問公司的任何安排，亦沒有就委聘顧問公司提供任何意見。此外，樂翠臺維修工程的招標文件，亦由該顧問公司負責撰寫。

就樂翠臺參加「招標妥」服務，市建局曾提供相關協助，包括讓法團於「電子招標平台」上載由顧問公司為法團撰寫的招聘工程承辦商最終標書版本，供所有合資格的工程承辦商競投。局方電子招標平台內登記及能競投相關工程的建築承建商，必須經屋宇署依照《建築物條例》下審核之註冊承建商。

市建局為法團聘請獨立專業人士，並根據市場工程項目的造價、數據及招標工程的規模等資料，估算工程造價，從而提供獨立工程費用評估讓業主參考。於樂翠臺事件中，獨立工程費用評估提供了客觀的資料，以協助業主們考慮透過「招標妥」平台回標的價格是否合理，並作出判斷。

此外，為避免有意入標的工程承辦商，預先知道市建局提供的獨立工程費用評估而在入標時標價更貼近獨立工程費用評估，從而增加中標機會，局方必須將獨立工程費用評估在所有標書開啟後，才向業主公布。

市建局為樂翠臺提供的獨立工程費用評估，亦於2023年2月23日上載至「業主下載區」給居民查閱，有關之登入方法及密碼已於2017年樂翠臺參加「招標妥」服務後給予法團，法團需要將有關登入方法及密碼給予業主，讓他們登入「業主下載區」查閱獨立工程費用評估。

於截標日期後，局方會安排註冊專業會計師及邀請法團代表，出席及見證開標過程。會計師會開啟所有參與競投樂翠臺有關維修工程之標書，並把有關投標價錢記錄在「工程標書開啟表格」中，屆時亦會開啟市建局提供的獨立工程費用評估。所有開標過程均會錄影及作存檔，以送回法團作保存。

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隨後，顧問公司會根據與法團簽定的合約要求，為參與競投的工程承辦商進行標書分析，並撰寫「回標分析報告」。市建局委聘的獨立專業人士會就「回標分析報告」的內容，包括有否依照預先編定之評標準則，來為各入標工程承辦商分析，以及審閱入標工程承辦商有否提供所需要文件等，提供意見；然而市建局不會就各回標工程承辦商的經驗及其能力，作任何評分。

市建局亦會按法團的邀請，出席業主大會向業主講解就「回標分析報告」所給予之意見；如有需要，局方亦會應法團的要求，講解市建局提供的獨立工程費用評估。「招標妥」服務亦於此階段便告完成。

市建局重申，法團需就維修工程挑選承辦商，並召開業主大會商討。局方不會就各投標工程承辦商進行任何分析，或參與任何討論、面試及商討挑選承辦商。所有揀選過程均由法團自行負責，法團須按《建築物管理條例》（第344章），為大廈維修工程招標所收到的標書是否獲接納，須取決於在法團業主大會上通過的業主決議。局方不會參與是否採納標書的討論，亦不會參與業主大會上通過之任何決議。

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