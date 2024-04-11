洪水橋4級火｜消防將調查地盤有否違規儲存危險品　復工未有期

洪水橋洪雅路房協地盤四級長命火，至今日（11日）早上6時22分被包圍，7時救熄，歷時近42小時。消防處今早聯同警方及屋宇署召開記者會，消防處指地盤有兩個第二類危險品儲存所，可存放乙炔及氧氣瓶，專責隊會調查是否有違規情況。而屋宇署人員會繼續留守現場，向消防提供協助。至於地盤何時可以復工，屋宇署指要待情況許可後作實地評估後再定奪。



屋宇署總主任/地盤監察陳婉明（左）、消防處副消防總長（新界北）黃景文（中）及天水圍分區助理指揮官（行動）總督察林曉暉（右）今早總結行動。

消防處副消防總長（新界北）黃景文表示，周二（9日）下午1時20分接報，指天水圍洪雅路一個地盤發生火警，火勢迅速蔓延，消防於當日下午2時44分升為三級火警。由於火場有大量建築材料及風煤樽，當晚9時32分再將火警升為4級，增加更多資源及人手灌救。而消防到場前，地盤內152人已自行疏散，未收到傷亡報告。

截至今早9時，消防處共出動201輛消防車及14輛救護車，派出741名消防員及救護員，包括災難應變救援隊及煙火特遣隊，並動用8條喉及6隊煙帽隊灌救。昨日（10日）下午火勢開始受控，消防處改變滅火策略，由防衛性改為主動性滅火，派員從不同據點進入火場滅火，同時利用無人機在高空勘察。

由於火場面積相當大，有70米乘80米，即約5600平方米，內有大量建築材料、風煤樽，產生大量濃煙，溫度達500度高溫；又有大量金屬支架及木板，形同一個迷宮，令消防員進入火場相當困難，並且要一步步推進。地盤兩座天秤亦有倒塌風險，故初期只能在外圍射水降溫。直到今早6時22分，火勢被包圍，7時正大致救熄，消防隨即發出停止動員訊息。

天水圍分區助理指揮官（行動）總督察林曉暉表示，警方為配合消防處滅火工作，早前在洪雅路、洪平路及洪元路實施的臨時封路措施，仍然生效，但會適時調整。

屋宇署總主任/地盤監察陳婉明表示，根據項目建築專業人士及項目承建商提供的資料，署方考慮到兩座天秤底部支撐點的結構，相信天秤並無即時危險。人員會繼續留守現場，向消防人員提供協助。至於地盤何時可以復工，要待解封後進入現場作實地評估。