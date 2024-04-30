安達臣道冧天秤｜精進時任項目經理涉誤殺被捕　將被落案起訴

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。據了解，警方高度重視案件，東九龍總區重案組一直跟進及調查是否涉及人為疏忽或有無刑事成份，並於今日（30日）展開拘捕行動，探員清晨掩至九龍灣一屋苑單位，以誤殺罪拘捕一名男子，涉嫌與天秤倒塌事件有關。據悉，該名被捕人為地盤總承建商的時任項目經理，現在被警方扣留調查，稍後會被落案起訴誤殺罪。



精進時任項目經理涉誤殺被捕，將被落案起訴。（翁鈺輝攝）

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被捕人35歲姓簡，他黑布蒙頭，被押往東九龍警察總部扣查。警員在單位檢取外置硬碟等證物。意外發生於2022年9月7日，安達臣道一個房協資助房屋地盤，由總承建商「精進建築有限公司」承建。地盤內豎立了三部天秤進行工程，事發時地盤如常運作，涉事的天秤在未有吊運物件情況下，突然倒塌並跌落至下方數個臨時貨櫃辦公室，導致在貨櫃內的3名工人被壓住，2人當場證實死亡；1人被送往醫院時昏迷，並於當日較後時間身亡。另6名受傷工人包括塔式起重機操作員。

勞工處去年3月完成調查並公布調查結果，指涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

處方並根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。

探員在單位內取走證物。（翁鈺輝攝）