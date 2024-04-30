安達臣道冧天秤｜時任項目經理涉誤殺被捕　工權會：望還家屬真相

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。警方東九龍總區重案組今日（30日）早上展開拘捕行動，清晨掩至九龍灣麗晶花園，以誤殺罪拘捕地盤總承建商的時任項目經理。對於警方今次的拘捕行動，若可有助調查案情，工業傷亡權益會表示合理，亦可還家屬一個真相，並避免日後發生同類嚴重事故。



精進時任項目經理涉誤殺被捕，將被落案起訴。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱：「如果搜集到資料係確認到某啲相關嘅人需要負責，或者喺責任上無做得好而導致意外發生，拘捕行動係必須及合理嘅，亦都係還家屬一個真相。」因為可以幫助還原案件，對避免將來有同類意外的發生，亦是一個好的推進。

雖然拘捕行動距離案發將近兩年，蕭倩文認為「有心唔怕遲」，畢竟案件還在審訊中，將來如有證據, 不排除再有人要負責，「對於重大案件需須要多啲時間，係可以理解」。

她指出，案發至今，未有再發生涉及到天秤而導致人命傷亡的事故, 相信業界已特別謹慎，政府亦有相應的措施，包括加強巡查等。她希望不只針對天秤事故，「政府要先知先覺多啲，避免發生任何類似的嚴重意外」。

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警方今早在麗晶花園拘捕35歲男子簡浩楷，他是精進時任項目經理。警員在單位檢取外置硬碟等證物。翻查資料，屋宇署本年1月30日新增9張「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪傳票，控告包括簡浩楷及精進建築有限公司在內的4名人士及4間公司，指他們在2022年2月15日至2022年7月27日期間，准許意外中的塔式起重機鋼支撐底座建造工程，而進行方式導致有人受傷或財產損毀。

意外發生於2022年9月7日，安達臣道一個房協資助房屋地盤，由總承建商「精進建築有限公司」承建。地盤內豎立了三部天秤進行工程，事發時地盤如常運作，涉事的天秤在未有吊運物件情況下，突然倒塌並跌落至下方數個臨時貨櫃辦公室，導致在貨櫃內的3名工人被壓住，2人當場證實死亡；1人被送往醫院時昏迷，並於當日較後時間身亡。另6名受傷工人包括塔式起重機操作員。

勞工處去年3月完成調查並公布調查結果，指涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

處方並根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。

探員在單位內取走證物。（翁鈺輝攝）