安達臣道冧天秤｜警方通緝72歲外判註冊結構工程師　據悉潛逃海外

2022年安達臣道房協項目3死6傷塌天秤奪命工業意外，警方表示，東九龍總區重案組經全面調查及取得律政司法律意見後，今日在九龍灣以誤殺罪拘捕一名地盤總承建商「精進建築有限公司」35歲時任項目經理，並同時通緝一名72歲男子，為外判註冊結構工程師。據了解，被通緝男子為「通力建築工程事務所」的人員，是負責認證涉案天秤鋼支撐底座設計資料及圖則的獨立檢測工程師，以及根據屋宇署《2009年地盤監督作業守則》所訂明的T5職級適任技術人員，他已潛逃往五眼聯盟其中一個國家。



精進時任項目經理涉誤殺被捕，將被落案起訴。（翁鈺輝攝）

案發於2022年9月7日早上，秀茂坪安達臣道一地盤內一部塔式起重機倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男子死亡及6名男子受傷。

警方事隔兩年展開拘捕行動，據悉，警方一直積極調查案件，其間會見多名相關人士了解事件經過， 並搜查多間負責設計、審核、安裝及檢測涉案天秤的公司， 檢取大量相關文件。經專家獨立評估意外成因， 在取得律政司法律意見後作出刑事檢控。

被捕男子35歲簡浩楷，為地盤總承建商「精進建築有限公司」時任項目經理，同時是地盤總承建商委任的「獲授權簽署人」，他黑布蒙頭，被押往東九龍警察總部扣查，稍後會被落案起訴誤殺罪。警員在單位檢取外置硬碟等證物。

根據屋宇署《2009年地盤監督作業守則》， 「獲授權簽署人」應為監管涉案天秤鋼支撐底座設計及裝設安全負上總體責任。據悉，相關人士在執行相關工作時嚴重疏忽，令天秤因鋼支撐底座設計失誤而倒塌，導致三名工人死亡。

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翻查資料，屋宇署本年1月30日新增9張「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪傳票，控告包括簡浩楷及精進建築有限公司在內的4名人士及4間公司，指他們在2022年2月15日至2022年7月27日期間，准許意外中的塔式起重機鋼支撐底座建造工程，而進行方式導致有人受傷或財產損毀。

勞工處去年3月完成調查並公布調查結果，指涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

處方並根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。