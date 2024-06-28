炎夏戶外活動意外頻生　警籲善用「HKSOS」程式　遇事可一鍵報案

近日天氣酷熱，有市民行山時懷疑中暑不幸喪生。警方表示，留意到近期市民於户外活動期間發生嚴重意外，為確保市民安全及提供最大保障，呼籲市民下載「HKSOS」緊急救援手機應用程式，並謹記在戶外活動前正確啟動「HKSOS」的活動功能，萬一遇上緊急情況而無法聯絡999報案中心，程式的自動偵測系統將發揮功能，讓999報案中心主動為市民提供緊急協助。警方亦呼籲市民避免在極端天氣下進行戶外活動，以確保自身安全。



使用「HKSOS」的流程圖

「HKSOS」是一個多功能緊急救援手機應用程式，專為不同戶外活動而設，使用者或其緊急聯絡人可在緊急情況下一鍵直通999報案中心。程式以精準定位技術讓搜救人員能於最短時間內協助求助者。「HKSOS」由今年1月20日推出至今，已經錄得超過94, 000次下載，並在20宗求助個案中成功拯救超過40名市民。

市民可在程式按「快速開始」鍵，選擇相關活動選項，包括行山、滑翔傘或划艇，然後設置活動時間才展開行程。 使用者更可於「HKSOS」登記3名緊急聯絡人，讓緊急聯絡人在有需要時以程式代為求救。 當使用者在戶外活動期間遇到緊急情況，亦可自行按下「SOS」鍵求救，讓救援隊伍更快掌握求助人的地理位置，提供即時協助。