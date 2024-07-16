歐洲國家盃│本港警方打擊外圍投注行動　檢近7億元波纜拘735人

歐洲國家盃終以西班牙以二比一勝英格蘭落幕，本港警方則在整個賽事期間，大舉打擊外圍投注行動，拘捕700多人，起獲逾7億元「波纜」及250萬元現金財物，包括名車名錶等，疑為犯罪得益。



2024歐國盃已於本星期閉幕。

警方表示，於6月至7月「2024年歐洲國家盃」舉行期間，進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動。是次行動，警方主要從執法及教育兩方面着手，打擊「收受賭注」（俗稱「外圍」）及其他非法賭博活動，共拘捕735人，並檢獲超過6.92億元的投注紀錄、及超過250萬元的現金及財物。

2024歐國盃已經閉幕。（Getty Images）

行動中，警方共搗破165個懷疑與非法賭博活動有關的處所，並拘捕735人，包括499名男子及236名女子，年齡介乎18至74歲，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「經營非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

2024歐國盃已經閉幕。（Getty Images）

警方共檢獲約110萬元現金的懷疑犯罪得益，以及約值140萬元相信是犯罪得益的財物，包括名貴腕錶及名貴汽車等。人員同時檢獲懷疑用作營運非法收受賭注的12台電腦、及95部手提電話。總涉案投注紀錄共約6.92億元。

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此外，在教育工作方面，警方今年以「沉迷外圍波．慘痛經歷多」為主題，進行了一系列的預防及教育工作。當中包括：透過不同傳媒及網上渠道宣傳反非法賭博訊息，包括發放宣傳短片： http://youtu.be/jUoCE2DGH04

於各區娛樂場所及策略性位置播放宣傳短片、派發宣傳單張及張貼海報；及與社區、政府部門及其他組織緊密合作，透過不同渠道加強宣傳反非法賭博訊息。

歐國盃開鑼前夕，黃大仙警區人員聯同區議員及撲滅罪行委員會委員，到酒吧、酒牌處所及附近地點，派發反非法足球博彩活動的宣傳單張。

根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。

警方提醒市民，即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。