歐國盃｜英格蘭負西班牙失冠　英王發文致修夫基：入決賽已是成就

撰文：趙子晉
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英格蘭在歐洲國家盃決賽不敵西班牙失冠，英王查理斯三世繼早前打入決賽後再發文，致主帥修夫基與一眾英軍球員，即使無法封王，但他們打入決賽已是一種成就，並為國家帶來自豪感。

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英格蘭在歐國盃以1：2不敵西班牙，連續兩屆決賽落敗。英國王儲威廉王子亦是頒獎嘉賓之一，他向英軍頒發獎牌時，稍為皺眉，難掩失望。

英國王儲威廉王子為眾將頒發獎牌。（Getty Images）

英王查理斯三世賽前手持英格蘭球衣，為英軍集氣，可惜事與願違，英王繼英格蘭打入決賽後，今次發文致主帥修夫基及一眾球員。

「雖然無法取勝，但我和妻子都希望你們可以挺起胸膛。大家參與過體育賽事，就會理解如此接近冠軍但無法勝出的絕望。不過，打入歐國盃決賽已經是一種成就，你們的表現已令國家感到自豪，相信勝利就在前方。」

英王查理斯三世賽前手持英格蘭球衣，為球隊打氣。（X截圖）
英王決賽後發文致修夫基與一眾球員。（X截圖）
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