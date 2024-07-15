歐國盃｜西班牙防中洛迪終獲肯定　當選賽事MVP掀金球獎大混戰

防中球員得到肯定！西班牙防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）榮獲歐國盃2024最佳球員。隨西班牙捧走歐國盃，今年金球獎的人選愈來愈撲朔迷離，好像誰都有可能，但誰都有缺憾。巴西的雲尼斯奧斯祖利亞？英格蘭的祖迪比寧咸？還是給洛迪？



當28歲的洛迪在決賽半場因傷退下火線時，球迷都為西班牙擔心，因為洛迪在中場作用巨大，難有人完美取代其位置。想不到的是，洛迪剛下場不久，西班牙就靠尼高拉斯威廉斯開紀錄，並最終以2：1贏波捧盃。

賽後，歐洲足協技術委員會選了洛迪為今屆最佳球員。他獲獎後說：「這可能是我職業生涯最美好的一天！雖然過程很困難，但我們是歐洲冠軍了。我們成為歐國盃最成功的國家隊。」西班牙是首支四度歐國盃封王的球隊，也是最多冠軍的一隊。

洛迪說：「我們創造歷史，在晉級路上擊敗了4支前世界冠軍（意大利、德國、法國、英格蘭）。我們通過了最困難的抽籤走線，這就說明了球隊的心理質素。這是經過漫長的積累及培養，我們很多人都在U17、U19、U21贏過冠軍……迪拉富安迪（Luis de la Fuente）很清楚做什麼。」

洛迪過去一季在曼城表現優秀，成為隊中不可或缺的一員，只要他缺陣就勝率大減，但竟落選了英超年度最佳球員的8人候選名單，令不少球迷為他抱不平。這位不入英超年度最佳候選的防中，在歐國盃終獲肯定，贏得最重要個人獎項，被選為賽事MVP。

自1996年起，歐國盃就設有最佳球員獎項，首屆得主是德國的森馬，之後是施丹（2000/法國）、薩哥拿基斯（2004/希臘）、沙維（2008/西班牙）、恩尼斯達（2012/西班牙）、基沙文（2016/法國）、基安盧基當拿隆馬（2020/意大利）。

隨西班牙奪冠、洛迪當選最佳，今年金球獎的得主人選愈來愈撲朔迷離。洛迪雖然是西班牙奪歐國盃的大功臣，但防中位置先天上有劣勢，而且他效力的曼城過去一季只贏得英超，贏不到歐聯。英格蘭的祖迪比寧咸及巴西的雲尼斯奧斯過去一季助皇家馬德里贏得歐聯，但兩人在大賽令人失望，比寧咸的英格蘭再度在歐國盃飲恨，而雲尼斯奧斯在美洲盃表現更差，巴西八強止步。

據外國博彩公司的金球獎賠率，雲尼斯奧斯、比寧咸及洛迪為三大熱門。接着的人選賠率都在10倍以外，包括卻奧斯、美斯、基利安麥巴比、哈利卡尼。