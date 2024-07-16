英格蘭領隊修夫基請辭　8年任內領軍兩闖歐國盃決賽功敗垂成

英格蘭男子足球國家隊領隊修夫基（Gareth Southgate）請辭，他在8年任期內領軍走向復興之路，包括2021年、2024年連續兩次率英軍闖入歐洲國家盃決賽，可惜兩次均功敗垂成只獲亞軍，2018年世界盃是他初次領軍的大賽，英格蘭獲得第四名，2022世界盃則在8強被法國淘汰。



英格蘭領隊修夫基8年任內領軍兩闖歐國盃決賽皆功敗垂成。(Getty Images)

修夫基：是時候改變了

修夫基經英格蘭足總網站向球迷臨別贈言，「身為一個驕傲的英格蘭人，能代表以及帶領英格蘭是的一生榮幸，對我意義重大，我亦已付出所有。但這時候改變，展開新一頁。在柏林對西班牙的決賽是我作身英格蘭領隊的最後一仗。」

他由2016年出任英格蘭主帥至今，「我在2011年加入英格蘭足總，決心改善英格蘭足球。」修夫基表示，從加盟足總一刻開始至今，都得到一些了不起的人支持，他特別感謝一直在他身邊的副手賀蘭特（Steve Holland），以及領軍102仗期間帶領過的英軍球員，「我們帶到德國的陣容充滿刺激的年輕人才，他們有能力贏得我們夢寐以求的錦標，我以他們為榮，希望球迷能在聖喬治公園支持球隊、球員，以及每天努力改進英格蘭足球以及明白足球可帶動正面轉變的足總職員。」

英格蘭領隊修夫基今屆歐國盃決賽領軍不敵西班牙，又一次失落冠軍。(Getty Images)

由球員到領隊 臨別感言：「英格蘭，感謝您的一切」

他同時感謝過去8年為我和球員提供無間斷支持的幕後工作人員，以及英格蘭球迷的支持，「我們擁有全世界最佳球迷，他們的支持對我極為重要。我是英格蘭球迷，永遠都會是。」修夫基最後感言，「我期待未來觀看和慶祝英格蘭創造更多特別時刻，以他們知道的方式為國家帶來團結與啟發。英格蘭，感謝您的一切。」

英足總CEO：「我們永遠感激修夫基」

英格蘭足總行政總裁布寧咸（Mark Bullingham）指，修夫基和他副手賀蘭特改變了英格蘭男子足球隊，表示會永遠感激二人，「加利夫（修夫基）上任前，英格蘭長久以來在世界排名前五位的時間加起來只有七個月時間，在他任內我們保持那個排名足足六年」，讚揚對方將「不可能的工作變成可能」，為未來的成功奠下基礎。

修夫基宣布離任，英格蘭開始尋找新帥，布寧咸表示計劃盡早確定人選，「我們的歐國聯賽季在9月展開，有需要的話我們會先找一位看守領隊。」

英格蘭足總行政總裁布寧咸表示會永遠感激修夫基和他副手賀蘭特（右）。(Getty Images)

英格蘭在谷底中遇上修夫基

球員年代司職後衛的修夫基，最為人認識的一幕是他代表英格蘭在1996年歐國盃4強對德國互射十二碼射失最後一輪。2006年他在米杜士堡踢至退役，隨即接手當上領隊，領軍第三季球隊降班英冠，延至2009年10月終被炒。

暫別足球4年，2013年當上英格蘭U21領隊，2016年歐國盃16強出局後鶴臣離任，修夫基當時曾說過不想接棒，不料英格蘭足總找來的艾拿戴斯，只教過一場便因醜聞下台，帥位還是落在不情不願的修夫基身上。

當時英格蘭正處於低潮期，2014世界盃分組賽出局，2016歐國盃16強竟不敵冰島出局，信心跌至谷底。以修夫基當時的資歷，根本未夠班教國家隊，可是英格蘭主帥這份工難度很可能僅次英國首相，外籍名帥艾歷臣、卡比路先後失敗，鶴臣離任，連艾拿戴斯亦來去匆匆之下，當時英格蘭足總已經近乎無人可選。

2020歐國盃英格蘭在決賽中領先，卻被意大利反勝。（Getty Images）

由「雷聲大、雨點小」變回正常水平

修夫基在沒有任何期望之中上場，2018世界盃英格蘭抽到好簽，分組賽不敵比利時次名出線，16強互射十二碼淘汰哥倫比亞，8強勝瑞典，4強戰至加時不敵克羅地亞，就算季軍戰再負比利時，一個帶點驚喜的殿軍，再次燃起國民對國家隊的希望。

自詡現代足球發源地的英格蘭，自從1966年奪得世界盃冠軍後，男子成年足球隊未再在任何大賽奪標。歷年出產球星不少，每次大賽往往都是「雷聲大、雨點小」，修夫基的最大功勞，在於有自知之明，不會因傳媒吹捧而托大，踢法不求華麗進取，但求穩穩陣陣，面對弱隊順利穩贏，回復球隊本身應有水平。對於當時的英格蘭，修夫基確是適當人選，球隊一步步走出谷底，重拾自信。

修夫基任教英格蘭八年，始終跟冠軍差一線。（Getty Images）

球隊進化後他已不再合適

一年後首屆歐國聯，英格蘭又一次晉身四強，又一次戰至加時，這次不敵荷蘭，最終得第三名。連續兩年大賽入四強，英格蘭正處於上升期，歐國盃因疫情延至2021年上演，英軍由16強淘汰德國起一路殺入決賽，面對意大利2分鐘已領先1：0，取得優勢後卻變得保守，想縮後守住勝利，結果先被意大利追平，繼而互射十二碼中敗陣。

近年英格蘭頂級球員相繼冒起，比寧咸、科頓、沙卡、彭馬等天才年輕球員，配合世界級射手卡尼、防守中場迪格蘭賴斯等，中前場人腳全是頂級。可是2022世界盃八強被法國淘汰，到今屆歐國盃在悶蛋足球中入決賽，遭西班牙技術性擊倒，當英格蘭進化到擁有捧盃實力的時候，修夫基便顯得未夠班，跟對手主帥對比下相形見拙。