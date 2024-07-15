歐國盃｜哈利卡尼無冠魔咒難除　職業生涯6戰決賽全數飲恨

難道真的有魔咒？30歲英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）繼續無冠生涯，職業生涯踢了643場比賽，當中6次參加決賽，全數得不到冠軍。在周日晚的歐國盃決賽，英格蘭以1：2不敵西班牙，連續兩屆入決賽但都落敗。卡尼今仗表現平庸，當球隊落後0：1後在61分鐘被換走。



又來到決賽，卡尼又失蹤。他為英格蘭正選披甲，但沒有什麼貢獻，只有13次觸球，有1次埋門但不中目標，傳球有10次，成功率只得50%。無論從迷信角度，還是體育角度，英格蘭主帥修夫基在61分鐘換走他也很合理。

卡尼在61分鐘被屈堅斯入替。（Getty Images）

在後備席上，卡尼見證球隊由高爾彭馬一度追成1：1，開心了一陣子，但到86分鐘卻眼看西班牙領先2：1而無能為力，接受又輸一場決賽的現實。英格蘭以1：2不敵西班牙，連續兩屆歐國盃決賽飲恨。

卡尼在決賽前曾表示：「大家都知道我個人生涯中從未贏得過球隊錦標，隨着每一年過去，我就更有動力和決心去改變這件事，現在我有機會去贏得其中一個最重要的錦標，還有機會去為國家創造歷史。」最終，仍無法改變。

冠軍，離卡尼那麼近，卻是那麼遠。他由小將追尋到老將，由英格蘭追尋到德國，依然贏不到冠軍。今場決賽是卡尼職業生涯第643場參加的比賽，還是破不到無冠魔咒，難脫「冠軍絕緣體」的厄運。

2015年，卡尼第一次參加決賽，代表熱刺出戰聯賽盃決賽對車路士，他未能取得入球，熱刺輸0：2。2019年，熱刺歷史性參加歐聯決賽，與利物浦爭冠軍，卡尼又沒有入球，輸0：2得亞軍。卡尼在2021年又有機會，熱刺再次打入聯賽盃決賽，跟曼城爭標，結果卡尼又「食白果」輸0：1得亞軍。那年夏天，卡尼代表英格蘭參加延期一年的歐國盃，躋身決賽，在溫布萊球場與意大利踢成1：1，雖然卡尼在互射十二碼首輪操刀射入，但後來3個隊友射失，最終英格蘭飲恨得亞軍。

去年夏天，卡尼轉會到拜仁慕尼黑，原本以為贏冠軍會簡單一點，怎料在德國盃超級盃也輸波，被RB萊比錫炒3：0。更令人沮喪的是，向來在德甲橫行的拜仁過去一季四大皆空，12年來首次失落德甲冠軍。今屆歐國盃在德國舉行，英格蘭再次打入決賽，而卡尼面對的是又一次決賽失利，6次參加決賽全敗，僅在上屆互射十二碼入過一球。