公主道可疑車．前傳｜毒車泊小路　待警車停下後　駛出180米被堵

何文田公主道昨晚（23日）一輛可疑車輛被警方追截，曾撞開其他車輛企圖突圍，導致4車損毀及1名男警受傷。《香港01》獲得一段車Cam片段，拍攝到可疑車輛停泊在公主道蜆殼油站對開小路近路口處，待兩警車沿公主道駛過，停在小路前方不遠處，即扭軚駛出，怎料後方再有一輛閃燈警車駛至。可疑車最終在近培正道天橋，遇警車打斜停泊，阻截兩線行車線。根據地圖，小路口與培正道天橋距離約180米，與警方在記者會上所提及相距400米有所出入。



提供片段的胡先生形容被捕男子為「笨賊」。他同時認為現今科技進步，警方可透過沿途的CCTV、無人機或定位系統追蹤。對於警方今召記者會交代事件時，強調當時的行動並非想要截停車輛，只是將三線收窄為一線作汽車分流以減慢車流，胡直言難以接受該說法，質疑警方部署令車流減慢後，市民車輛被堵住，與「人肉路障」無異，恐危及市民安全，促請警方改善部署。



一輛閃燈警車駛過公主道，當時可疑車停泊小路路口，該警車其後停在小路前方不遠處。（讀者提供車cam影片）

胡先生提供的車Cam片段，拍攝到涉事銀灰色可疑車輛停在公主道蜆殼油站對開小路近路口處，一直打死火燈，未有駛出公主道。一輛未著燈號的警車首先沿公主道經過上址，16秒後再有一輛閃著燈號的警車駛過，並停在小路前方不遠處。可疑車輛疑發現警車已開始堵截，約11秒後即熄死火燈「扭左軚」駛出公主道逃走。3秒後再有一輛閃著燈號的警車駛至，緊隨其後。

胡先生翻查車Cam片段，始得悉可疑車輛逃走的經過，他形容被捕男子為「笨賊」，明知警車已在前方堵截，仍冒險駛前。

+ 2

地圖顯示，可疑車停泊在油站旁的小路路口，而車輛遇警車後發難亂撞的位置，距離約180米。（Google map）

警方今早召開記者會，被問及是否用市民作「人肉路障」，妄顧市民安全，以及為何在公主道繁忙車路才作截停。警方兩度強調，無意主動截停可疑車，今次行動並非為了追截，而是監控其去向，當時車輛停定在小路，警方在相應距離下作車輛流量分配安排，將公主道三線變一線減慢車流，以監察可疑車輛的去向及逐一檢查車輛，詎料可疑車車輛見到警方後主動開車衝前，並不存在警方截查。

胡認為警方說法不合理，指昨晚警車打橫停泊在路中心，即使是作警方所言的汽車分流，但減慢車速下會令市民車輛停下，與堵截可疑車無異。可疑車司機最終選擇突圍，結果波及其他無辜車輛，假若他無法駕車逃離並持械，恐釀更嚴重事件。

胡表示現今科技進步，警方理應透過沿途的CCTV、無人機或定位系統追蹤可疑車輛，無需要在繁忙路段截停車輛，促警方立即改善部署，坦言：「無理由要市民『較飛』，你估市民唔驚？」他自言是車主，故特別關注這宗意外，又認為事件中4輛車輛因警方部署及指示受牽連，警方理應負責一切賠償。

2018年2月一輛私家車疑為逃避交通警追截，在粉嶺公路往九龍方向失控翻側，車上2人死亡。當年坊間亦批評警方設「人肉路障」。

2009年觀塘車禍 鄧竟成公開道歉

警方在執法時疑為截停肇事車輛，而指示途經的車輛慢駛，如同設「人肉路障」，多年來已惹來極大爭議。2018年2月一輛私家車疑為逃避交通警追截，在粉嶺公路往九龍方向失控翻側，車上2人死亡，另有5人受傷。當時巡警曾示意慢駛，使多車如同「人肉路障」。

2009年7月警方在觀塘繞道阻截非法賽車案，警員在沒有響起警號示意執法的情況下，截停3輛的士、1部貨車及1部私家車，與警車形成「人肉路障」，封鎖觀塘繞道西行線，結果有參與非法賽車的車輛撞向「人肉路障」，造成6人受傷，包括1名的士司機。警方事後被指罔顧市民安全，也違反警方內部程序，時任警務處處長鄧竟成公開道歉。案件在翌年審結時，法官也批評警方手法不恰當。

警方曾檢討 承諾原則上不再採用「人肉路障」執法

2009年意外後，警方承諾檢討《警察程序手冊》第41章，當中涉及如何處理並無在路障前停下的汽車的指示。當年的檢討結果，包括以市民、駕車人士及警務人員的安全，作為首要考慮，在設立路障前會先進行風險評估，就算遇突發情況，例如須截停非法賽車，亦要進行風險評估，並將決策權由警長作出決定，改為須由更高級人員作出決策，而且如果當時情況不安全，便不會設立路障。只不過，由於《警察程序手冊》是非公開的警察內部文件，外間無從得知檢討後的具體條文。但當時警方承諾日後原則上不會再採用「人肉路障」的執法方式。

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀（中）及西九龍交通部意外調查隊高級督察黃浚柏（右）交代案情。（林澤鋒攝）

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀今早在記者會中強調，昨晚警方的行動並非要追截可疑車輛，而是監察其去向。徐指，可疑車輛較早前已做出多項危險駕駛的行為，警方為了其他道路使用者的安全而沒有即時截停或追截。

徐續指，可疑車已經停在公主道一個油站附近的小路，警方遂在400米外部署車輛流量分配。她接著解釋分流的情況，警車截住公主道第一條及第二條行車線，擬將車流由三線收窄至一線以減慢車流。惟當警員落車打算逐一檢查車輛時，該可疑車疑因見到警方，突然衝向其他車及警車。

被問到今次事件導致4輛無辜車輛被波及受損，警方會否作出賠償？西九龍交通部意外調查隊高級督察黃浚柏未有正面回應，但指出受影響的司機沒有犯錯，警方昨晚已向司機交代，他們應在24小時內聯絡其保險公司，並在維修前找公證行報價。他們除可向可疑車的保險公司追討賠償外，亦可循小額錢債審裁署追討損失。

警員擎槍持警棍包圍 可疑車輛突圍致男警受傷

+ 3

男警受傷倒地 戴頸箍氧氣罩送院 副處長周一鳴探望

疑犯被捕蒙黑頭套受查 警員包圍車輛搜證