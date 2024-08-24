公主道可疑車｜到期未還車　租車公司查GPS揭行蹤　警曾追蹤7公里

何文田公主道昨晚（23日）一輛可疑車輛被警方追截，曾撞開其他車輛企圖突圍，導致4車損毀及1名男警受傷。警方指可疑車輛的男司機被捕前，曾在九龍城及紅磡一帶5次衝燈，5次違犯路面標記和3次逆線行駛。消息指，警方接獲租車公司舉報，指7月份將涉事車輛租出，但到期後有人仍未還車。租車公司遂翻查車輛的GPS，發現車輛在黃大仙，遂將有關訊號交予警方跟進。據了解，警方當時在西九龍一帶已追蹤及監察可疑車輛接近7公里，直到在公主道部署車輛分流，惟被捕人突然加速逃走。



警方拘捕可疑車輛的40歲姓潘男司機後，在車內發現約值2萬元的冰毒及霹靂可卡因、一張不屬於被捕男子的身份證，故有理由相信被捕男子因當時有毒品，為了脫罪或逃避警方追查而逃走。被捕男子涉嫌未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲警、販毒、藏有他人身份證、無牌駕駛和駕駛沒有第三者保險的車輛七宗罪，現正被警方拘留調查。消息指，被捕人在九龍城居住，報稱無業，並無案底及黑社會背景。

涉案銀色車的司機被警員押上警車調查。（鄧海興攝）

疑犯蒙黑色頭套在場接受調查。（李家傑攝）

警方今日（24日）在記者會交代案情，指周五（23日）晚上7時許接獲一宗發現可疑車輛的舉報，指一輛可疑私家車在黃大仙徘徊。西九龍衝鋒隊成員接手及展開「捷進行動」，發現可疑車輛在九龍城及紅磡一帶以極危險的方式行駛，包括5次衝燈，5次違犯路面標記和3次逆線行駛。

警方其後發現可疑車停泊在公主道一個油站外的小路，衝鋒隊隨即在400米外部署汽車分流，監察可疑車輛的去向。可疑車輛發現警員後突然加速逃走，其間警員曾擎槍及用警棍敲打可疑車輛玻璃作出警告，可疑車輛最終停下，但過程中導致4車損毀及1名男警受傷。

九龍城警區重案組第一隊接手調查，警員在可疑車輛內發現約值2萬元的冰毒及霹靂可卡因、一張不屬於被捕男子的身份證。被捕男子涉嫌未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲警、販毒、藏有他人身份證、無牌駕駛和駕駛沒有第三者保險的車輛，現正被警方拘留調查。

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀（中）及西九龍交通部意外調查隊高級督察黃浚柏（右）交代案情。（林澤鋒攝）

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