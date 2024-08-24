公主道可疑車｜警部署三線變一線減慢車流　強調並非想截停車輛

何文田公主道昨晚（23日）一輛可疑車輛被警方追截，曾撞開其他車輛企圖突圍，導致4車損毀及1名男警受傷。警方當時展開「捷進行動」在公主道截斷部分行車線，對於有指警方想用市民車輛當「人肉路障」截停可疑車輛，今早（24日）警方在記者會中強調，當時並無意主動截停可疑車，只想將公主道三線變一線減慢車流，以監察其去向，沒料該車見到警車突然開車衝來。



九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀（中）及西九龍交通部意外調查隊高級督察黃浚柏（右）交代案情。（林澤鋒攝）

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀在記者會中強調，昨晚警方的行動並非要追截可疑車輛，而是監察其去向。徐指，可疑車輛較早前已做出多項危險駕駛的行為，警方為了其他道路使用者的安全而沒有即時截停或追截。

徐續指，可疑車已經停在公主道一個油站附近的小路，警方遂在400米外部署車輛流量分配。她接著解釋分流的情況，警車截住公主道第一條及第二條行車線，擬將車流由三線收窄至一線以減慢車流。惟當警員落車打算逐一檢查車輛時，該可疑車疑因見到警方，突然衝向其他車及警車。

被問到今次事件導致4輛無辜車輛被波及受損，警方會否作出賠償？西九龍交通部意外調查隊高級督察黃浚柏未有正面回應，但指出受影響的司機沒有犯錯，警方昨晚已向司機交代，他們應在24小時內聯絡其保險公司，並在維修前找公證行報價。他們除可向可疑車的保險公司追討賠償外，亦可循小額錢債審裁署追討損失。

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀。（林澤鋒攝）

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