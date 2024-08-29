國家隊記者會｜全紅嬋：去追熱愛勿怕失敗　潘展樂：成熟後做榜樣

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，展開三日旋風式行程，代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，包括首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。

代表團除出席三場公開表演及示範表演活動外，亦會走入社區，分別與學生、本港運動員、紀律部隊交流。運動員今日中午乘坐包機抵達香港國際機場，全紅嬋站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。代表團今日下午，在下榻的酒店將出席媒體記者會，《香港01》直播。



【16:35】陳清晨與賈一凡搭檔10年。陳清晨表示，確實開始時沒有當作家人，因為不知道會搭檔10年。她開玩笑說︰「從姐妹變成家人，但現在家人的身份是，她是我的女兒。所以我覺得有這樣子的大愛，有這樣子的包容，所以我們才能配合10年。」

【16:30】潘展樂曾稱想成為年青人的榜，被問要如何達成？潘展樂聽完後反問表示，「第一個問題是啥來的？」記者重覆問題，潘展樂表示，「不怕苦不怕累，為國增光。」他又指，「會先訓練好自己，等我成熟一點後再成為別人的榜樣。」

【16:25】全紅嬋被問到有甚麼說話勉勵大家，她一時間站了起來，後排的隊員都發笑，全紅嬋表示：「我覺得有熱愛就出去追吧，不要害怕失敗吧，然後也是很謝謝大家很喜歡我，謝謝。」

游泳運動員張雨霏表示來過香港兩三次參與比賽，以前會品嚐蝦餃及叉燒包等美食，並直言很喜歡港式點心。她又指，奧運會讓她更勇於面對困難及挑戰，「現在的自己應該比三年的自己會做得好一點。」

乒乓球代表馬龍表示，非常榮幸第四次來港參與交流活動，今次的感受與上次不同，因當時環境比較特殊，感受到政府的熱烈歡迎，亦看到酒店外大批市民的支持。他又說︰「奧運會以後有很多人問我有什麼打算，現在來說還是運動員的身份，當然如果有什麼轉變的話，自己一定會讓大家知道吧。」

全紅嬋在記者會期間一度低頭。（林遠航攝）

國家乒乓球代表樊振東。（香港01直播）

【16:20】有記者表示樊振東因熱愛美食，被粉絲稱作「小胖」，因此會期望在香港吃上什麼食物。樊振東沒有直接回應問題，他指第一次跟隨代表團來港參加交流活動，希望未來數日能跟隨各代表，一起與香港各界友好互動。

▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼



【16:15】體育專員黃德森表示，非常榮幸一睹國家運動員的風采，記者會結束後，特首李嘉超將在禮賓府歡迎代表團成員，晚上再在灣仔會展設宴招待。

黃德森致辭時，全紅蟬似乎「坐唔定」，左右手曾擺動數秒，又調整坐姿，之後打了一個呵欠。

【16:10】國家體育總局宣傳司司長高超表示，巴黎奧運會後應港府的邀請，組織表現優異的運動員代表，與港人友好交流。

國家體育總局局長高志丹表示，對關心內地體育的港人表達衷心的感謝。他指，國家隊取得歷史突破，代表團共404名運動員中，有60人奪得金牌，與北京奧運持平；而130人奪得獎牌，當中57%為「00後」及「05後」年輕運動員。

高志丹續指，高興看到香港運動員，創造兩金兩銅的歷史佳績。他點名提到張家朗成功衛冕花劍項目的冠軍，並點名江旻憓奪得重劍冠軍，又指其他項目亦有出色表現，充份表現香港青年奮發有為的精神，新時代的獅子山精神，為祖國贏得榮譽。

在高志丹致辭期間，全紅蟬不時低頭，當陳芋汐與隊友談話時，她僅望向隊友，未有加入。

【16:00】全紅嬋坐在第二排中間位置、國家體育總局外聯司司長吳堅身後，全紅嬋的左手邊是隊友陳芋汐、右邊是韻律泳成員馮雨。等待頭排運動員進場時，全紅蟬不時與的左右陳芋汐、馮雨交談。

乒乓球男團金牌成員馬龍坐在最後排中間偏左位置，其右邊是隊友樊振東、王楚欽，左邊是霹靂舞女單銅牌劉清漪。

男子100米自由泳金牌潘展樂同樣坐在最後後排右邊位置，其左右身旁是都是4x100混合泳接力金牌隊友，分別是「蛙王」覃海洋及孫佳俊。

孫穎莎坐在頭排左邊，左右身旁分別是韻律泳雙人冠軍王柳㦤、女子49公斤級別舉重冠軍侯志慧。

全紅嬋（中）站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。（夏家朗攝）

隨着音樂響起，國家體育局局長、代表團團長高志丹（前一）率先離開機艙，乒乓球運動員馬龍（前二），及跳水運動員全紅嬋（前三）跟隨在後。（夏家朗攝）

▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼



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巴黎奧運國家隊代表團8月29日抵港，展開三日旋風式行程，今次代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。（夏家朗攝）

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼

