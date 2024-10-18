類鼻疽致9猴亡｜哺乳類園區續關閉　市民不捨亡猴　憂類鼻疽傳人

香港動植物公園9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）會見傳媒稱，死亡猴子是死於感染類鼻疽。《香港01》下午到現場視察，哺乳類動物區自14日起公布有猴子死亡後已關閉，暫未開放。有市民到訪動植物公園後，始知猴子死於感染類鼻疽，擔心會有傳人風險。



香港動植物公園9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）會見傳媒稱，死亡猴子是死於感染類鼻疽。（陳浩然攝）

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謝女士數個月會到訪一次動植物公園，多數是到公園觀賞植物。她早前已知悉有大批猴子死亡，對此感到突然，「向來動植物公園都好安全」，並感到可惜，「有啲唔捨得，唔開心」。

她在較遠的位置觀察籠內仍健在的猴子，覺得牠們的狀態一般，「狀態好似冇以前咁活躍，以前好似多幾隻」，擔心牠們與病猴住處較近，易受到感染。她亦對類鼻疽會否有傳人風險感到憂慮，近日會減少到訪公園次數或繞另一條路參觀。

謝女士到訪動植物公園後，始知猴子死於感染類鼻疽，擔心會有傳人風險。（陳浩然攝）

楊潤雄今日（18日）會見傳媒稱，死亡猴子是死於感染類鼻疽，亡猴組織有大量類鼻疽伯克氏菌，而類鼻疽不會經人傳人、或動物傳人傳播。楊潤雄稱，園區內農舍用花床底10月初曾進行翻土工程，類疽柏克氏菌在靈長類的潛伏期約為10日，與10月初翻土工程時間吻合。

漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗指，康文署獸醫10月13日為猴子解剖，其後連同另一死亡猴子送到漁農自然護理署進行化驗，測試過幾類病毒，包括新冠，結果均呈陰性。政府化驗所也進行毒理測試，結果均呈陰性。

最後發現猴子肝臟有大量病菌，證實有類鼻疽伯克氏菌。綜合這些結果，確認猴子死因是類鼻疽伯克氏菌引致的敗血病。

他稱，類鼻疽是常見病菌，一般儲於泥土及水，香港動物也曾有零星個案，今次猴子屬外來品種，據外經驗，這些猴子特別容易感染類鼻疽。