類鼻疽人類感染個案超去年　一般不會動物傳人︱動植物公園猴子亡

香港動植物公園本月內有9隻猴子突然死亡，消息指，初步驗出死亡的猴子疑是感染到類鼻疽細菌。香港今年共錄18宗人類感染類鼻疽個案，超越去年全年17宗紀錄，而根據衞生防護中心資料，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，可以影響人類和動物，例如羊、豬、貓、狗等。衞生防護中心提到，類鼻疽人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播，一般不會經動物傳人。



衞生防護中心資料，類鼻疽細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。類鼻疽於東南亞（例如新加坡、泰國）和澳大利亞北部地區流行。若不幸感染，有機會出現包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染等臨牀特徵。視乎感染的部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。

香港動植物公園多隻不同品種的猴子集體死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌在颱風或暴風雨後可能會暴露於地面，而細菌在強風和暴雨時更易傳播。 因此，受感染個案較常於颱風或暴雨後出現。

衞生署衞生防護中心截至今年10月10日，共錄得18宗感染類鼻疽確診個案。（資料圖片）

而高風險群組包括長期病患，包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人受到感染的風險會較高。另外，從事農務，實驗室和醫護工作的人士也可能於職業環境中受感染。潛伏期通常為2至4周，但可以介乎1天至數年。