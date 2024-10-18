類鼻疽人類感染個案超去年 一般不會動物傳人︱動植物公園猴子亡
撰文：吳美松
出版：更新：
香港動植物公園本月內有9隻猴子突然死亡，消息指，初步驗出死亡的猴子疑是感染到類鼻疽細菌。香港今年共錄18宗人類感染類鼻疽個案，超越去年全年17宗紀錄，而根據衞生防護中心資料，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，可以影響人類和動物，例如羊、豬、貓、狗等。衞生防護中心提到，類鼻疽人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播，一般不會經動物傳人。
衞生防護中心資料，類鼻疽細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。類鼻疽於東南亞（例如新加坡、泰國）和澳大利亞北部地區流行。若不幸感染，有機會出現包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染等臨牀特徵。視乎感染的部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。
人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌在颱風或暴風雨後可能會暴露於地面，而細菌在強風和暴雨時更易傳播。 因此，受感染個案較常於颱風或暴雨後出現。
而高風險群組包括長期病患，包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人受到感染的風險會較高。另外，從事農務，實驗室和醫護工作的人士也可能於職業環境中受感染。潛伏期通常為2至4周，但可以介乎1天至數年。
+5
香港動植物公園９猴亡｜學者：動物染病潛伏期若未察覺後果嚴重香港動植物公園９猴亡｜李家超促圍堵問題 盡快毒理分析對症下藥動植物公園猴子死亡｜獸醫指可能死因多 朱古力牛油果也「有毒」香港動植物公園猴子亡｜再多一猴離世共9死 文體局開跨部門會議動植物公園8猴亡｜海洋公園已與動植物公園交流 如需要可協助動植物公園8猴亡｜獸醫指不尋常 環境、中毒、傳染病均可致命香港動植物公園8猴亡｜爺孫同遊未能賞猴感失望 女童：唔開心！香港動植物公園8猴亡 哺乳類動物區關閉 職員穿保護衣餵猴