類鼻疽殺動植物公園9猴　料涉月初翻土工程　有亡猴死前2日食慾降

香港動植物公園9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）會見傳媒稱，死亡猴子是死於感染類鼻疽，亡猴組織有大量類鼻疽伯克氏菌，強調類鼻疽不會經人傳人、或動物傳人傳播。楊潤雄稱，公園10月初因應維修農舍附近花床底下的灌溉用喉管，曾進行翻土工程，或有員工所穿著鞋子沾有泥土而將泥土帶進籠子，令猴子直接接觸病菌，亦有可能已受感染的猴子體內含有高濃度病菌，經與其他猴子有親密接觸而傳染。



香港動植物公園多隻不同品種的猴子集體死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

不排除員工鞋子沾泥帶進籠傳染 或已感染猴子傳媒其他猴子

楊潤雄稱，公園10月初因應維修農舍附近花床底下的灌溉用喉管，曾進行翻土工程，或有員工所穿著鞋子沾有泥土而將泥土帶進籠子，令猴子直接接觸病菌，亦有可能已受感染的猴子體內含有高濃度病菌，經與其他猴子有親密接觸而傳染。

漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗指，康文署獸醫10月13日為死亡猴子解剖，其後連同另一死亡猴子送到漁農自然護理署進行化驗，之後測試過多類病毒，包括新冠，結果均呈陰性。政府化驗所也進行毒理測試，結果均呈陰性。

確認猴子死因是類鼻疽伯克氏菌引致敗血病

最後發現猴子肝臟有大量病菌，證實有類鼻疽伯克氏菌。綜合結果，確認猴子死因是類鼻疽伯克氏菌引致的敗血病。

薛漢宗稱，類鼻疽是常見病菌，一般儲於泥土及水，香港動物也曾有零星個案，今次猴子屬外來品種，據外經驗，這些猴子特別容易感染類鼻疽。

香港動物曾有零星個案 獸醫已採可行措施醫猴子

薛漢宗指，據園方獸醫，在猴子突然死亡前兩日，有食慾下降、較安靜、反應慢的情況，獸醫已採取一切可行措施醫治猴子，惟兩日後猴子便死亡。

署理康樂及文化事務署署長徐曉露則指，園方人員在本月13日進行例行檢查，發現已有兩隻猴子離世，隨即進行全面檢查，發現四隻精神較差，並在當日下午有六隻猴子死亡，已盡快通知發新聞稿通知各方。

+ 5

香港動植物公園日前接連有9隻動物死亡，包括一隻白臀長尾猴、一隻松鼠猴、三隻棉頂狨猴及四隻白面僧面猴。