圖襲裁判官｜目擊者﹕疑犯兩揮刀施襲　官神速閃避U Turn脫險

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，一名32歲涉及非禮案的姓李男子被3名警員制服。有目擊整個事發經過的在場人士向《香港01》透露，疑犯來勢洶洶，兩度以刀斬向裁判官，幸裁判官「反應神速」避開，更「U Turn」衝出法庭外。疑犯最終在庭外，被庭警及兩名等候上庭的交通警制服。



九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院，現場檢獲至少兩把刀。

有現場人士透露，當李姓男子從旁聽席站起來時，裁判官王證瑜已留意到來者不善，因此當李男亮刀斬向裁判官時，被「反應神速」避開。與此同時，在場律師受到驚嚇，早已躲到枱底下。

現場人士續指，李男首次行兇不逞後，繼續追向裁判官準備再揮刀。不過裁判官未有掉以輕心，敏捷一個「U Turn」衝出法庭外，惟李男仍然窮追不捨。他其後在庭外被庭警及警員制服。

九龍城法院發生企圖襲擊裁判官案，人員在現場檢獲至少2把刀。

涉案的李男早前就一宗非禮案，被裁判官判處罪成，他曾上訴被駁回，已完成刑期。有人懷疑懷恨在心，今日（4日）上午10時15分，李男趁該裁判官審訊案件時，在旁聽席聽審。聽審期間他從袋中取出一把刀，衝向裁判官席欲向裁判官施襲。裁判官見狀即刻避開，庭警見狀即時上前制止，李男事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的交通警在庭外被制服，並將其拘捕，及送往醫院檢查。人員在李男的袋中再搜出一把刀，及其身上搜出兩把刀。

警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。現場消息指檢獲可疑粉末液體，爆炸品處理課到法庭調查；重案組探員在單車掃指模。

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3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，被送往伊利沙伯醫院治理。案件現由西九龍總區重案組接手調查。

九龍城裁判法官企圖襲擊裁判官案，受傷男警及女警在醫院治理。（黃學潤攝）

李男所涉非禮案案情指，他在尖沙咀登上往中環的港鐵列車後，被指兩度用手指摸事主。事主捉住李男衣袖，李男解釋因人多，事主卻指李男如彈琴般摸她，並決定要報警。期間李男曾要求乘客做證，但乘客均稱背著他未看到情況。