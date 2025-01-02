西九龍公路車禍｜私家車男傷者半身癱瘓　聞死訊悲問：邊個死咗？

元旦凌晨西九龍公路發生致命交通意外，一輛私家車與切線的士相撞，釀成3死4傷。死者親友今日（2日）到殮房認屍，哭聲不絕，肝腸寸斷。其中私家車上的25歲男傷者FAISAL Duad，目前留醫深切治療部，其妻子今日亦在殮房陪伴安慰其他死者家屬。她表示，丈夫傷勢嚴重，下半身癱瘓，車禍後甦醒過來，立即詢問兄弟們的情況。當他最終知道有人身故，即萬分悲痛，不斷追問：「邊個死咗？邊個死咗？」傷心難過。



私家車沿西九龍公路高速行駛至港鐵奧運站對開路段時，疑被的士切線撞到失控撞向石壆，釀成6車相撞，3死6傷。其中私家車上25歲男乘客被送往伊利沙伯醫院，其妻表示丈夫傷重半身癱瘓。

受傷的25歲男乘客Duad，其妻今日（2日）現身葵涌公眾殮房，安慰33歲死者的遺孀。她表示丈夫全身多處骨折，下半身神經線斷裂，相信半身癱瘓不能行走，目前留醫伊利沙伯醫院深切治療部。性命得保，但日後還要面對各項手術。

25歲男乘客Duad的妻子（左一），安慰同伴為她拭淚。（蔡正邦攝）

25歲男乘客Duad半身癱瘓，其妻子（左一）現身殮房安慰其他同伴。（蔡正邦攝）

她指丈夫醒來，在病床上追問同車兄弟的傷勢，家人都不忍心告知；後來他從旁人討論得知，車禍中有人喪生，就不斷追問：「邊個死咗？邊個死咗？」知道3人喪命後都非常傷心。

Duad與妻子剛誕下男嬰，由於早產，出生時出現氣腫，目前還在屯門醫院兒童深切治療部留院。妻子要在兩邊醫院奔走，照顧探望丈夫及初生兒，身心俱疲。

而33歲死者Adalat的妻子，亦是21歲傷者Farooq的胞姊。她表示弟弟雖然沒有生命危險，但身體多處骨折，要留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。

Duad的妻子（左一）今日（2日）在公眾殮房安慰33歲死者的遺孀（左二）。（蔡正邦攝）

西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。

車Cam片段拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

警方經調查後拘捕一名65歲男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。被捕司機駛至近港鐵奧運站對開路段時，懷疑切線時撞到原本在第3線行駛的黑色私家車，其後黑色私家車失控撞向石壆，再波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊在路肩的公路維修車輛。

黑色私家車30歲男司機全身多處嚴重受傷，現場證實死亡；2名33歲及34歲男乘客身體亦多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，分別於凌晨2時39分及凌晨2時47分被證實死亡。

警呼籲目睹提供資料

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。

警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。