九龍灣車禍︱半百親友到現場路祭招魂　不時拭淚　場面哀傷

上周五（3日）九龍灣發生致命車禍，27歲姓黃電單車司機，疑被警察鐵馬尾隨，途至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關疑站在路中「攔車」，雙方最終擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；關員輕傷送院，事後涉嫌「干預汽車」被捕。今早（8日）死者親友已到富山公眾殮房認屍。下午2時，死者親友一行約50人到宏基街意外現場路祭。



下午2時許，死者親友繼續到達事發現場，亦有人乘電單車到場，人數約50人。路祭以道教儀式進行，現場擺放了多束鮮花和祭品，家屬在路邊插起香燭，輪流上香致祭，眾人神情哀傷。其後身穿黃袍的道士在現場吹起號角招魂，眾親友在旁黯然神傷，死者的母親及女友不時飲泣拭淚，有人低頭默言不語。整個儀式歷時約1小時。

路祭以道教儀式進行，現場約有半百親友。（鄭嘉惠攝）

家屬在路邊插起香燭，輪流上香致祭，死者母親及女友不時拭淚。（鄭嘉惠攝）

有人乘電單車到場。（馬耀文攝）

有車友到場擺放鮮花悼念。（鄭嘉惠攝）

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今早（8日）死者親友到殮房認屍

死者約6名親友到沙田富山公眾殮房認屍。（馬耀文攝）

眾人神情黯然。（鄭嘉惠攝）

案發在上周五（1月3日）下午約5時46分，一輛電單車在宏光道疑因交通違規，被交通部警察電單車追截。其後電單車在宏基街近中央郵件中心遭一名休班海關關員嘗試攔截失事，鐵騎士當場死亡，關員則受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。

警方表示，案發當日，警方在調查期間，已經以涉嫌干預汽車罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，將會再徵詢律政司意見 。海關表示，案件仍在調查當中，不會就個案作出任何評論。