九龍灣車禍︱死者親友到殮房認屍　眾人神情黯然

上周五（3日）九龍灣27歲姓黃電單車司機，疑於被警察電單車尾隨，途至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關疑站於路中「人肉攔車」。雙方最終擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡。今日（8日）早上9時許，死者約6名親友到沙田富山公眾殮房認屍，眾人神情黯然。



死者約6名親友到沙田富山公眾殮房認屍。（馬耀文攝）

眾人神情黯然。（鄭嘉惠攝）

案發在上周五（1月3日）下午約5時46分，一輛電單車在宏光道疑因交通違規，被交通部警察電單車追截。其後電單車在宏基街近中央郵件中心遭一名休班海關關員嘗試攔截失事，鐵騎士當場死亡，關員則受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。

警方表示，案發當日，警方在調查期間，已經以涉嫌干預汽車罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，將會再徵詢律政司意見 。海關表示，案件仍在調查當中，不會就個案作出任何評論。