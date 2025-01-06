九龍灣車禍｜27歲孝順仔單親家庭長大　母痛哭：個心好似跌咗落嚟

九龍灣宏基街上周五發生（3日）的致命車禍，27歲姓黃電單車司機，疑因被警察電單車尾隨，期間疑被一名休班男海關站於路中心「攔車」，雙方擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；40歲休班關員受輕傷，涉嫌「干預汽車」被捕，獲准保釋候查。



死者母親與女朋友今晚（6日）向《香港01》開腔剖白，母親黃太多次崩潰痛哭，指自己單親媽媽「湊到佢（死者）咁大個」，當日驚聞噩耗後「個心就好似跌咗落嚟咁」。連日來，她仍未能接受愛兒死訊，夜不能眠，形容兒子孝順懂事，受訪時多次哭訴「阿仔死得好慘呀」，更擔心本身生活已捉襟見肘，兒子殮葬費恐成問題。



九龍灣宏基街1月3日發生致命車禍，電單車27歲姓黃鐵騎士當場死亡，其母黃太1月6日接受《香港01》訪問，哭訴愛兒「死得好慘」。（陳浩然攝）

黃太表示，丈夫早年因癌症病逝後，留下她獨力養大兩個兒子，27歲死者是長子，20歲幼子則尚未畢業。她透露，長子曾向她表示喜歡電單車和私家車等，已考獲車牌，亦有在車房認識一些電單車車友。至於長子的電單車是否有第三者保險等，黃太則表示不清楚。

九龍灣車禍｜死者女朋友視為終生伴侶 聞死訊泣稱：真係以為講笑

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，圖為他生前參加車聚的照片，相中並非涉事電單車。（死者友人提供）

事發當日，黃太外出工作，至當晚約6時至8時之間，突然接到長子友人來電，「話佢（長子）唔得喇、斷咗氣喇」。說到這裏，她不禁再次痛哭，稱自己驚聞噩耗，「個心就好似跌咗落嚟咁囉，成個人就失晒控咁」。

黃太邊哭邊憶述，得知愛兒離世後，連忙乘的士趕到現場，當時「自己都暈下暈下喇」，「就見到有嘢冚住，前面啲人就話嗰個係出事現場嚟㗎，我都唔敢去睇呀，好驚呀，好慘呀……」至後來兒子的遺體由黑箱車舁送殮房，「啲人問『你去唔去睇下阿仔呀？而家黑車嚟喇』，咁我都好驚呀，震晒，因為嗰個場面，又驚阿仔……好慘呀，我唔敢行過去，唔敢……所以一味喺度……我心情平伏唔到呀……」

事發當日，有車cam片段拍攝到關員站在馬路中心疑攔截死者的經過，黃太說她不敢觀看片段，但在事發後曾聽人說過當時有人攔截兒子的電單車。她泣說：「阿仔死得好慘囉，點解會咁樣呀？我都唔知點解會咁樣，佢企喺中間，點解嗰個關員……」

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黃太受訪時回想起愛兒生前種種，憶述長子「好細心、好孝順、好乖仔、好懂事㗎呢個仔」，他在都會大學畢業後再自行進修，現時雖未正式投身職場，但有間中做兼職幫補家計，亦有投資股票之類；她自己則識字不多，只是間中做兼職保母，替人照顧嬰兒，月入僅約數千元，工作亦不穩定，一家生活捉襟見肘，「餐搵餐食餐餐清」。

自己作為單親媽媽，黃太稱：「湊到佢（兒子）咁大個，投身社會準備成家立室，又拍拖」，長子卻突然遭遇橫禍喪生，「點解會咁殘忍㗎？咁樣我真係接受唔到，阿仔死得好冤枉！」

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

案發在上周五（1月3日）下午約5時46分，一輛電單車在宏光道疑因交通違規，被交通部警察電單車追截。其後電單車在宏基街近中央郵件中心遭一名休班海關關員嘗試攔截失事，鐵騎士當場死亡，關員則受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。海關日前回覆《香港01》指，事件中一名休班海關人員發生交通意外，受傷送院。警方現正對交通意外進行調查，海關會全力配合。

九龍灣宏基街1月3日有電單車失事，鐵騎士當場死亡；試圖「攔車」的海關關員涉嫌干預汽車被捕，獲准保釋。（梁偉權攝）

消息稱事發時交通警發現涉事電單車車牌歪斜，於是響號追截，要求鐵騎士停車接受調查，但對方沒有理會，最終釀成致命車禍；警方事後展開調查，初步發現電單車行車證和保險已經過期。

就現場所見，電單車嚴重損毀跌在路邊，車輪飛脫，碎片散落一地，一個頭盔亦跌在路面。鐵騎士倒臥在一支疑被撞歪的鐵柱旁，遺體以白布和帳篷覆蓋。警方封鎖現場調查。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

當日網上車CAM影片可見，該輛電單車沿路飛馳，一名男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，懷疑試圖阻截電單車，電單車最終與男子發生擦撞，男子的手疑觸及鐵騎士頭盔，然後整個人凌空飛起墮地打滾；至於鐵騎士的頭盔與男子的手相撞後飛脫，人車失控、向左翻側，滑行約10米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

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九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊，汽車碎片散落一地。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）