劉德華演唱會尾場期間　警收最少8宗涉紅館假案　火警打鬥樣樣齊

樂壇四大天王之一劉德華，他的「『今天…is the Day』劉德華巡迴演唱會」香港站尾場，今日（10日）在紅磡香港體育館舉行。演唱會期間發生一段小插曲，警方自晚上約8時51分起，接連收到最少8宗報案，分別指紅館發生火警、有可疑車輛及有人打鬥，但據悉警方經調查後，相信全部均為惡意虛報，報案電話均來自同一個手提電話號碼。警方將案件列作浪費警力跟進調查。



劉德華演唱會期間，警方接獲多宗涉及紅館的虛報案件，包括火警、有人打鬥、有人不適等。（梁偉權攝）

警方首先在今晚8時51分接報，指紅館後台有電線起火及有人受傷。據知有關報案電話是由手提電話撥出，報案人自稱為紅館職員，聲稱後台有電器發生火警，並指自己受傷。救援人員趕至後，消防聯絡到紅館工作人員，經檢查後證實並無發生過火警，消防於是收隊。

約一分鐘後，警方接獲第2宗報案，稱紅館外發現可疑車輛；再過一分鐘之後，警方收到第3宗報警，報案人稱有人在紅館打鬥。不過，警員在現場調查後，證實兩宗案件均屬虛報。

劉德華演唱會期間，警方接獲多宗涉及紅館的虛報案件，包括火警、有人打鬥、有人不適等，大批警員在場調查。（梁偉權攝）

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其後至晚上9時許，有人報案稱紅館內有觀眾身體不適。救護員乘救護車趕到現場，但向職員了解後，證實無人不適。不久後，記者在現場見到再有4輛消防車飛馳而至，原來在晚上約9時37分，警方再接獲報案指紅館發生火警，不過職員亦證實屬虛報。

至晚上約10時，早前證實紅館無人不適後已離場的救護車，再次返回現場，因為警方接獲第6宗報案，有人聲稱紅館正門有人昏迷。但經救護員、警員與消防在現場了解後，證實案件再一次為虛報。

其後在晚上10時19分，有人報案稱在座位發現懷疑是毒品的白色粉末，但警方經調查後證鏈，報案人聲稱的座位號碼並不存在。至晚上10時33分，再有人報警指紅館舞台上有炸彈爆炸，但警方亦證實屬虛報。

劉德華演唱會期間，警方接獲多宗涉及紅館的虛報案件，包括火警、有人打鬥、有人不適等，有救護車則離場後，又被召回現場。（梁偉權攝）

兩內地男購入6張劉德華演唱會失效票 即場報警求助

大批警員仍然在紅館對開調查，現場消息稱合共最少6宗虛報案件，全部由同一個手提電話號碼打出。警員調查期間，另有兩名內地男子上前向警員求助，稱早前分別向他人收購4張和兩張劉德華演唱會門票，職員檢查後雖確認為真門票，卻指是已被報失的失效票，兩名事主於是報警要求警員調查。