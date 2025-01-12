大圍兩女追逐　揭Carousell買$7500劉德華尾場假飛　苦主嬲爆放蛇

劉德華舉辦跨年演唱會，由2024年12月中旬開始至今年1月10日圓滿結束，演唱會期間「黃牛飛」需求甚殷，更有不法之徒製作假門票欺騙觀眾。網上昨日流傳4條影片，兩女傍晚時份在港鐵大圍站內拉扯，其中一名灰衣女大聲指控對方「賣假飛呀」，又大喊「捉住佢」，被阻止離開的長褸女子爆粗斥「唔好搞呀！X你老X」，兩人追逐至對面村南道，長褸女更登上的士企圖離開，但灰衣女站在車頭攔阻。事件引起眾多街坊圍觀，及後警方亦到場調查。



據了解，警方接獲一名39歲女子報案，其丈夫早前替她經網上交易平台Carousell，以7500元購買一張1月10日尾場門票，惟她當晚到紅館展示門票欲入場，卻被告之為假飛。她遂於昨日（11日）下午約5時，「放蛇」相約該名賣家交收，賣家見狀登上的士企圖逃走，她成功將對方截停及報警，警方到場後以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名姓蔡32歲女子。



2名女子在港鐵大圍站內拉扯，長褸女被指「賣假飛」，現場有1名男子疑似充當「和事佬」。（Threads影片截圖）

樓主在Threads上載4條影片，第1條影片見到2名女子在港鐵大圍站內拉扯，附近有1名男子近距離拍攝，另有1名男子疑似當「和事佬」。灰衣女拼命想捉住長褸女，大叫「捉住佢，賣假飛呀」、「報警呀」 、「即刻報警，唔好走」，長褸女反罵「黐線㗎」， 灰衣女繼續指控「賣假飛，捉住佢，捉佢賣假飛」。2人糾纏到港鐵站外，長褸女怒斥「唔好搞呀，X你老X」，繼而甩開灰衣女。雙方街頭追逐到對面馬路的村南道。

長褸女冷靜地坐在的士內。（Threads影片截圖）

灰衣女走出馬路，站在的士車頭阻止的士離開。（Threads影片截圖）

另兩段影片中，長褸女已經坐在的士內，灰衣女則走出馬路，站在的士車頭阻止的士離開。灰衣女阻擋的士期間，致電其他人稱「佢跑走，我追到呢（條）街，跑過嚟呀，跑走呀條女，你過嚟呀，去到邊呀？」。

愈來愈多途人圍觀。（Threads影片截圖）

到第4條影片時天色已漸暗，圍觀人數漸多。樓主用文字補充，指「買家好有準備出嚟，準備晒啲文件證據帶出嚟」，疑似有幫手負責拍片，相信該名賣家是慣犯，買家甚至向的士司機表示，照跳錶和支付車資，「個女人（長褸女）好淡定，全程冇驚過，唔講以為佢先係受害者」。網上圖片可見，警方其後到場帶走灰褸女子。

黃牛黨10倍價賣票 現像真度極高假飛

《香港01》較早前報導， 有「黃牛黨」將原價1,280港元的門票，以10倍價錢12,800元人民幣出售，更有人出售像真度極高的假黃牛門票，歌迷持假飛入場方知受騙，受害人當中有內地、台灣及香港人。警方破獲16宗演唱會相關的詐騙案件，檢獲34張假門票，損失金額超過8萬元。

▼今年1月9日，警方九龍城警區、紅磡分區聯同入境處職員展開執法行動，當場拘捕10多名男女，並將他們雙手反扣，押上旅遊巴。▼

警方聯同入境處職員到場「放蛇」，即場拘捕多名內地男女。(梁偉權攝）

警方聯同入境處職員到場「放蛇」，即場拘捕多名內地男女。(梁偉權攝）