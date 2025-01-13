啟德地盤冧棚｜工會質疑連牆器不足肇禍　籲工人、管工做風險評估

位於承昌道啟德發展區的啟德新急症醫院地盤，今午（13日）發生塌棚嚴重工業意外，釀成11人受傷，當中4人情況危殆。東九龍總區重案組與其他政府部門正調查棚架倒塌成因，惟有棚架工會質疑，事件涉及棚架連牆器（俗稱「拉掹」）不足，導致棚架無法穩固於外牆並倒塌，與棚架本身使用何種物料無關。



啟德承昌道啟德發展區新急症醫院地盤1月13日發生嚴重工業意外，一幅巨型棚架倒塌，11人受傷。現場影片可見，有多名工人被困在棚架上。（香港建造業總工會提供影片截圖）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德解釋，不論是竹枝或金屬所搭建的棚架，均需要使用連牆器以穩固棚架，與其材質無關，「唯一條件穩固向外牆，就係連牆器」。他以竹棚為例，一組連牆器應包括一支竹枝作為「牆撐」、和以6毫米粗的鋼枝做的「繫索」。

至於金屬棚架的連牆器，則是將螺絲鑽入石屎後連接鐵通，末端裝有鐵扣連住金屬棚身。而每幅棚架，坊間做法以不超過3米乘4米面積便有一個連牆器，他形容比法例要求更為嚴謹，「法例要求個間隔仲疏，我哋搭棚佬唔會咁疏，搭法係3乘3、或者3乘4就有一個連牆器」。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德質疑塌棚與連牆器不足有關。（鄧康翹攝/資料圖片）

對於意外發生，他估計與連牆器不足，或許被人拆除有關。「就算唔係甩晒嗰啲拉掹，肯定係好大批量俾人甩咗嘅，即係現場所剩餘嘅拉猛係不足。 」他又指，即使有外物拉扯棚架，只要連牆器足夠，也只會是扯斷數條竹枝，不會導致整幅棚架被扯冧。

他指出，每次在不同工種的工人到棚架 「埋位」前，例如水喉工、泥水工、玻璃幕牆工等，負責現場監管的管工均需要帶同該工種的工頭及棚架負責人「睇位」。

由於連牆器設置的位置，有時會阻礙不同工種的工人工作，當工頭認為有需要更改連牆器位置時，棚工便可即時作相應配合，避免其他工人私下拆除或改動連牆器，導致棚架承托力不足，「阻佢個工序，咁佢又拆咗囉，咁你又拆、我又拆咁，個個都以為我拆粒冇事啦，好大機會唔知道原來都有人拆咗喎，咁樣就拆下拆下就太少。」 他呼籲工人及管工的安全意識均要提高，事前做好風險評估工作。

啟德承昌道一個地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。（讀者提供）

他又提到，勞工處允許整幅棚架分件拆除，但此做法並不理想。棚架除了連牆器外，每隔15米亦會有狗臂架作支撐及拉掹效果。若棚架被拆至只餘下一小幅，同時有工人移除連牆器，以及狗臂架不足的狀況下，有機會導致棚架結構性受影響，「棚拆到一忽忽，拉掹被拆就會倒塌」。

對於近年不少樓宇改用玻璃幕牆，他表示長遠而言，工程師在最初設計上，可考慮在玻璃幕牆駁口位裝設較長遠的永久性連牆器，令到安裝玻璃幕牆時，棚架亦能有穩固點，「如果玻璃中間整個連牆器，都會阻到佢（工人）上個塊玻璃幕牆，一定會拆咗你（連牆器）㗎啦。」

▼1月13日．事發現場情況▼

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▼1月13日．傷者送院情況▼