啟德地盤冧棚｜孫玉菡：勞工處將就全港大型棚架工程進行排查
撰文：凌逸德
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位於承昌道啟德發展區的啟德新急症醫院地盤，昨日（13日）發生嚴重工業意外，腫瘤科大樓一幅60米乘20米的巨型棚架倒塌，當時棚架上有至少6名工人工作。事件導致至少11名工人受傷，包括棚上及被棚架擊中的工人，據悉當中4人情況危殆。
勞工及福利局局長孫玉菡，對上述工業意外表示十分關注，並向受傷工人致以深切慰問。
孫玉菡指，勞工處已即時派員到場調查，並發出6張「暫時停工通知書」，勒令停止有關棚架的工作。勞工處正全速進行調查，以找出意外成因，並查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。他稱，若調查發現有違例事項，定會依法處理。
此外，勞工處將就全港大型棚架工程進行排查，確保它們可以安全運作，保障所有工友的工作安全。
而勞工處將會透過「OSH 2.0」 應用程式，向業界發放安裝玻璃幕牆工作的安全提示，提醒業界進行相關工程時的安全措施。
警方及消防於昨晚於事發現場交代案情，消防表示花約一小時救援；警方則指，基於案件嚴重，東九龍總區重案組接手調查，會聯同有關政府部門進行多方位及深入調查，亦會檢視有無人需要負上刑事責任。
▼1月13日．事發現場情況▼
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▼1月13日．傷者送院情況▼
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