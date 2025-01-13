啟德地盤冧棚｜11人受傷分送兩醫院　其中1男3女情況危殆

承昌道啟德發展區的新急症醫院地盤，今午（13日）發生的塌棚嚴重工業意外，釀成11受傷。據了解，其中5名傷者被送往聯合醫院，其中1名47歲男子、2名分別53歲及50歲女子，均情況危殆、1男1女則情況穩定；另有6名傷者被送往伊利沙伯醫院，1名61歲女子情況危殆、1男情況嚴重、1男情況穩定、3男已經出院。



意外後，一名有繫安全繩的女工人被夾於多條棚竹之間，原本所戴粉紅色頭盔亦甩脫。（讀者提供圖片）

事發於今（13日）午約3時59分，地盤內一幅面積約20乘60米棚架倒塌，有工人一度被困，初步11人受傷，有人陷入半昏迷送院。

《香港01》獲得多後意外後的現場影片及圖片，可見多名工人被夾困塌棚上不同位置，有人「倒U」晾在竹上、有人則夾在竹枝上「半天吊」；亦有人疑從棚架跌到建築物邊緣，面部朝下趴在地面，毫無反應。有工友則親睹女工人被夾於棚竹之間，頻呼「好痛」；他自己亦擔心再有意外發生，「梗係驚啦，日日都行過嗰度！」

另一名繫安全繩的女工人被困在棚架下，身體及頭部卡在沙泥間。（香港建造業總工會提供）

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，其中一人被困在棚架上（紅圈示），有消防員游繩施救。（讀者提供）

醫院管理局發言人表示，意外發生於新急症醫院地盤其中一棟大樓，工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，當時正進行幕牆後期工程。已要求工程承建商徹查事件成因，並盡快向醫管局提交報告，避免再發生類似意外。有關地盤會暫時停止棚架工作的工序，醫管局會保留追究工程承建商責任的權利。

意外中的傷者受僱於地盤工程承建商，已被送往公立醫院治療，醫管局向所有傷者致以慰問，會為傷者提供適切的治療。

▼1月13日．事發現場情況▼

+ 9

▼1月13日．傷者送院情況▼