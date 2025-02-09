渣馬2025｜港九新界多條幹道封路　警員駐守　現場一帶秩序良好

日2025渣打香港馬拉松將於今（9日）舉行，凌晨零時45分起，港九新界多條主要幹道開始實施封路，《香港01》前往尖沙咀一帶視察，彌敦道、佐敦道和金巴利道封路，車輛需要改道，職員開始搭臺，警員在場駐守，秩序良好。



警員在場駐守，秩序良好。（陳永武攝）

警員在場駐守，秩序良好。（陳永武攝）

封路安排

比賽當日，港九新界多處主要幹道，如東區走廊、彌敦道及汀九橋等均會封路，最早於周六晚約11時30分便開始，至周日下午陸續解封。市民可時刻留意警方及運輸署公布的最新消息，以計劃行程。以下巴士路線將會受影響：

港島區 — 行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線；

九龍區 — 行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線；以及

新界區 — 行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。



凌晨零時45分起，港九新界多條主要幹道開始實施封路，《香港01》前往尖沙咀一帶視察，彌敦道、佐敦道和金巴利道封路，車輛需要改道。（陳永武攝）

凌晨零時45分起，港九新界多條主要幹道開始實施封路，《香港01》前往尖沙咀一帶視察，彌敦道、佐敦道和金巴利道封路，車輛需要改道。（陳永武攝）

凌晨零時45分起，港九新界多條主要幹道開始實施封路，《香港01》前往尖沙咀一帶視察，彌敦道、佐敦道和金巴利道封路，車輛需要改道。（陳永武攝）

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