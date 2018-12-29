【2018回顧・突發篇】校巴僱主提意外手震嚎哭：我癲左咁去搵司機

「我一個女人嗰陣癲左咁去搵司機！」本月中旬，北角一輛保姆車於長熙道斜路直衝行人道，短短數分鐘的意外，四個家庭從此陰陽相隔。保姆車司機吳先生的僱主舒太，事發後曾到場尋找司機蹤影，惟現場僅剩下凌亂的車禍景象，當時她情緒激動至需送院治理。 事隔三周，時間尚未撫平眾人的傷口，三名傷者仍然留醫，然而需要「療傷」的並非只有傷者。「一講起（件事）我隻手又震，不停咁喊不停咁喊 喊到控制唔到。」舒太表示現時需看心理醫生，提起事件便無法自控，需要吃鎮靜劑及安眠藥舒緩。

「我一個女人嗰陣癲左咁去搵司機！」 舒太

悉車禍後現場四處尋司機 「我一個女人嗰陣癲左咁去搵司機！」發生車禍後，舒太得悉消息便立即趕到車禍現場，嘗試尋找保姆車司機的蹤影，期間一度情緒激動，需由救護車送院治理。「我樣樣都做足曬，軚啊車啊，如果要維修我都會即刻去維修」，她續說，若車輪需要換輪軚，便立即替換更好質量的軚及原裝軚，不明白為何不幸車禍會發生在吳司機身上，「咁好、咁負責嘅司機，點解會咁？」言談起事件，舒太更數度飲泣，指事發後需一直看心理醫生，「我𠵱家聽到聲都會好驚好驚好驚」。

「我諗呢世都好難磨滅到。」 舒太

車禍後警方於現場調查。（黃廸雯攝） 事發至今未能探望 未曾與司機對話 意外至今，舒太仍未能夠探望司機，未有機會與司機對話，不清楚對方的最新情況，「佢太太話見到我會好傷心」。至今她仍然非常擔心司機的情況，又表示吳司機的妻子「已經冇曬心機講」，僅知道司機已渡過危險期，「咁耐我都好掛住好關心佢」，但無法進入病房，僅能從吳妻消息得知，目前情況仍不樂觀，醫生因為擔憂細菌進入病房，不容許外人進入，只有吳妻可以探望。

需看心理醫生 提起意外哭至失控

車禍在她心中留下不可磨滅的傷痕。自車禍發生當日，東區醫院已安排姑娘跟進舒太的情況，又有社工跟進其情況，及後她再轉看私家醫生。舒太表示，事件剛發生時，她因受刺激血壓非常高，需要求診，現時仍有吃鎮靜劑及安眠藥，但每當提起意外，心情便無法平復。「一講起我隻手又震，不停咁喊不停咁喊 喊到控制唔到。」雙眼哭至紅腫，無法看清景象，又指「我諗呢世都好難磨滅到」。她坦言,家人亦十分憂心其情況，現時只能嘗試給予自己時間調整，盡量平靜及樂觀面對。

「一講起我隻手又震，不停咁喊不停咁喊 喊到控制唔到。」 舒太

短期內出現焦慮症狀屬正常

臨床心理學家葉妙妍指，當事件對當事人打撃非常大、事發突然、牽涉的人與當事人關係密切，短期內便會出現焦慮的症狀。症狀有機會包括：經常回想事件、對某些事情較大的驚嚇反應、希望避而不談事件、不想重返涉事地點等等。葉妙妍指正常而言，情況會隨著時間慢慢好轉，若過了三至四星期仍然持續或惡化，便需要求助。她建議當事人盡量維持正常生活及作息，適量做運動及鬆弛運動，而家人及朋友的陪伴亦有幫助，若當事人不欲談及事件便不應強逼。

北角車禍釀4死11傷 司機為退役英軍 出事時以身擋車

本月中旬（10日）北角發生嚴重交通意外，一名保姆車車男司機，於長康街的斜坡停泊保姆車後，疑未拉好手掣，司機下車關門時車輛突失事俯衝而下，橫越英皇道再衝上熙和街行人路，釀成4死11傷。姓吳男司機出事時曾以身擋校巴不果，被捲入車底。

事後一名認識他的職業司機透露，吳司機前華籍英兵，曾駐守運輸隊伍。